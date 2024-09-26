Стало известно, как Байден отреагирует на ядерную эскалацию: что ждет Украину

Кремлевский диктатор Владимир Путин изменил основы государственной политики ядерного сдерживания и это новая реальность российско-украинской войны, отметил политтехнолог Олег Постернак.

Джо Байден

При этом, по его мнению, относиться к этому беззаботно является инфантилизмом, хотя и бить тревогу и кричать "караул" также не стоит. Одно дело, говорит эксперт, заявление военного преступника с его международными последствиями, другое дело – непосредственные изменения самого документа, в данном случае – Военной доктрины РФ и Основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Кто-то, по мнению Постернака, в состоянии буддистского спокойствия заметит, что Путин это сделал, чтобы в очередной раз запугать Запад, но Запад уже устал от ядерных угроз Кремля и большинство "красных линий" давно уже перейдено. Поэтому эта бравада окажется незамеченной.

"О нет. Запад действительно устал от угроз. И "красные линии" Путина действительно перейдены. Но одно дело, когда раздаются нелепые заявления "никого и зовут его никак" Медведева, а другое дело – изменение ядерного документа с акцентом на международную реакцию и аудиторию, которая склонна будет воспринять это как чрезвычайное событие", – отметил Постернак.

По его мнению, сейчас западные медиа разразятся агрессивной кампанией засеивания страхом общественного мнения.

И количество тех, кто скажет, что мы на пороге ядерной войны вырастет в прогрессии. А количество тех, кто так подумает – еще больше. А отсюда – идея немедленно всадить Украину за стол переговоров с РФ. С другой стороны, если смотреть на заявление незаконного правителя РФ внимательно, то уточнения политики в сфере ядерного сдерживания направлены на противодействие разрешению Запада на "дальнобой" по РФ. И теперь ход за Вашингтоном. Байден даст заднюю", – считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ изменили ядерную доктрину.



