Стало известно, как Байден отреагирует на ядерную эскалацию: что ждет Украину

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин изменил основы государственной политики ядерного сдерживания и это новая реальность российско-украинской войны, отметил политтехнолог Олег Постернак.
Джо Байден
При этом, по его мнению, относиться к этому беззаботно является инфантилизмом, хотя и бить тревогу и кричать "караул" также не стоит. Одно дело, говорит эксперт, заявление военного преступника с его международными последствиями, другое дело – непосредственные изменения самого документа, в данном случае – Военной доктрины РФ и Основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания.
Кто-то, по мнению Постернака, в состоянии буддистского спокойствия заметит, что Путин это сделал, чтобы в очередной раз запугать Запад, но Запад уже устал от ядерных угроз Кремля и большинство "красных линий" давно уже перейдено. Поэтому эта бравада окажется незамеченной.
По его мнению, сейчас западные медиа разразятся агрессивной кампанией засеивания страхом общественного мнения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ изменили ядерную доктрину.
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