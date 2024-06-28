Стало известно, как нерешительная политика Байдена сыграла против ВСУ и помогла Путину

В целом формат дебатов в США определяли две вещи: возраст кандидатов (78 и 81 год) и достижение команды Трампа, которая каким-то образом убедила его оставить привычную агрессивную манеру выступлений.

Джо Байден

"Все ожидали, что Байден будет рациональным, а Трамп – эмоциональным и алогичным, буквально будет плеваться с трибуны экспрессивными заявлениями. В реальности Трамп выступал очень рационально, на что Байден отвечал неожиданно резко – столь агрессивно, насколько смог (изречения вроде "лоха" – до сих пор Байден разрешал подобное разве в адрес Путина). Однако эффект испортил тихий и безжизненный голос Байдена, очень нечеткая дикция (многие американцы жалуются, что просто не поняли слова) и медлительность реакции", — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Итог 33%: 67% Байден: Трамп. С другой стороны, победа в прениях еще ничего не предопределяет. Хиллари Клинтон выиграла дебаты у Трампа, но проиграла выборы, подчеркнул эксперт.

"Однако мы должны учитывать, что до ноября может случиться все, что угодно. Байден физически выглядит все хуже – это реальность. Но сейчас никто, кроме Байдена, не может принять решение о замене кандидата", — добавил Голобуцкий.

И при любых условиях, добавляет эксперт, на Байдене работает вся предыдущая история США: когда действующий президент в 99% выигрывает выборы на второй срок, за последние 20-30 лет это происходило всегда – кроме каденции Трампа.

"Что касается нашего интереса, то мы можем надеяться на победу Байдена. Но мы должны учитывать и возможную победу Трампа. И не воспринимать это априори трагедией "все пропало". Ведь эта паника в большинстве своем порождена тем, что мы живем российскими нарративами: российские эксперты почти десятилетия рассказывают нам на наших телеканалах, в СМИ, что Трамп был завербован КГБ из-за проституток в гостинице когда-то и поэтому тотально контролируется Путиным. Только поэтому у нас Трамп – "агент ФСБ", "неразумный", "развратный", а Байден – идеал", — говорит Голобуцкий.

По его словам, на самом деле Трамп имеет чистый бизнес-подход: разрабатывает план, предлагает, действует в соответствии с реакцией. Он предложит определенный мирный план. Если Украина отказывается, Трамп прекращает поддержку. Если Россия отказывается – Трамп в 3-4 раза увеличивает поддержку и дожимает РФ — по принципу.

"Чтобы так или иначе, но результат был "я разрулил ситуацию и завершил войну". А что именно будет этим "завершением" – компромисс или удушение России – Трампу не столь принципиально. Это прагматичный и достаточно очевидный подход. Потому что когда Байден говорит более 2 лет "Мы будем вас поддерживать до конца/ сколько будет нужно" — то на самом деле это очень расплывчатое утверждение. В его концепции "постепенной эскалации" определить "когда конец" и "сколько именно нужно" нереально", — добавил эксперт .

По его словам, Байден как "политик компромисса", упустил контроль над ситуацией и проиграл — из-за избежания резких, однозначных и быстрых решений.

"Это уже практически все говорят откровенно: если бы нам по максимуму помогли в начале, когда ВСУ имели реальные успехи, ситуация была бы другая и на фронте, и в России. А байденовская политика "постепенной эскалации" столкнулась с прагматизмом Путина: тот видит, что США что-то дают, но мало и с опозданием — то есть, у России есть время подготовиться и успешно противостоять (что и делает — даже теперь это повторяется с так давно ожидаемыми нами F -16). Соответственно, ничего критического не произойдет даже если США не перестанут поддерживать Украину", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, снимется ли Байден с выборов после провальных дебатов с Трампом.



