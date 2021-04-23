Стало известно, как отдыхает Джозеф Байден

Стало известно, как американский лидер Джозеф Байден проводит свой досуг. О хобби президента рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джозеф Байден: как отдыхает американский лидер. Фото: cdnimg.rg.ru

Оказывается, что глава государства, как и большинство граждан Америки любит кино. У мужчины две собаки, с которыми он играет. Также Джо Байден обожает свою семью и близких людей, для которых находит время, чтобы просто встретиться и отдохнуть. Джен Псаки заявила, что Байден делает в свободное время, то что и большинство людей по всей стране.

У лидера США очень близкие отношения с семьей — не только с женой, но и с внуками, для которых он выделяет свободные часы в выходные дни.

Однако Псаки уточнила, что у Байдена не так много времени, чтобы заниматься своими личными делами и желаниями.

Напомним, что мировое сообщество затаило дыхание в ожидании будущей личной встречи американского и российского президентов. Запад уже получил официальное название — президентский саммит. На днях даже состоялась беседа секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и советника главы Штатов Джейка Салливана, посвященная этой теме. Проанализировав ситуацию специально для портала "Комментарии", эксперты попытались спрогнозировать, когда может пройти эта встреча. Также специалисты предположили, чего ждать от диалога США и России Украине. Детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Зеленский ожидает от Байдена. По словам главы государства, американский лидер должен прилагать больше усилий, чтобы сдержать Российскую Федерацию и поставить точку в войне на Востоке Украины. Одной словесной и санкционной поддержки мало, чтобы урегулировать вопрос Донбасса и помочь Украине вступить в НАТО.

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