Стало известно, как проголосовал Сенат США по законопроекту о помощи Украине

Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на трансляции голосования в Сенате США.

Сенат США. Фото: из открытых источников

В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за". Против высказались 18 сенаторов.

Данный законопроект предусматривает выделение финансов на помощь Украине на общую сумму более 60 миллиардов долларов. В частности, 49,9 млрд долларов предусмотрено на оборонные расходы, 1,57 млрд будет направлено на экономическую помощь и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

В то же время законопроект предусматривает 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, но эти деньги будут предоставлены как кредит. Его условия будут определены отдельным договором.

На днях стало известно, что в этот раз администрация американского президента Джо Байдена готовит больший пакет военной помощи Украине, чем обычно.

Ожидается, что новая помощь Украине будет включать бронетехнику как дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

По данным западных СМИ, пакет будет содержать: боевые машины "Брэдли";

"Хаммеры"; бронетранспортеры M113; артиллерию; средства противовоздушной обороны; ракеты.

Также Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть надежда, что после позитивного голосования, а также подписи президента Джо Байдена, остро необходимые вооружение и боеприпасы поступят к ВСУ довольно быстро. В свою очередь, мощный пакет поддержки анонсировала Великобритания, серьезные поступления идут и еще будут от стран ЕС. Как оцениваете данные тенденции? Можно ли говорить о том, что теперь поток вооружений и боеприпасов для Украины наши партнеры поставят на поток вплоть до победы над РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



