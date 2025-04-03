Стало известно, как США сочли тарифы для всех стран: это не то что обещал Трамп

Администрация Трампа раскрыла формулу, которой посчитала новые тарифы. Вместо анализа реальных пошлин, устанавливаемых другими странами, она пошла самым простым путем. Команда Трампа взяла торговый дефицит США с конкретной страной, разделила его на общий экспорт этой страны, а затем еще раз поделила пополам. Как указывает просветительская инициатива "Последний капиталист", этот подход нарушает принципы международной торговли и делает небольшие экономики непропорционально уязвимыми.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

2 апреля Дональд Трамп в Розовом саду продемонстрировал новые тарифы США для 260 стран и территорий. Одна из колонок таблицы называлась "взимаемые для США тарифы", однако "Последний капиталист" считает эти цифры "вымышленными". Кроме того, они противоречат прошлым заявлениям Трампа.

"Они не показывают реальные тарифы других стран, а являются результатом манипуляций с цифрами торгового дефицита. Это в корне противоречит февральскому меморандуму самого Трампа, где он обещал "всеобъемлющий анализ" всех торговых барьеров", — отмечает "Последний капиталист".

Таким образом, подход администрации США непропорционально ударяет по малым экономикам с ограниченным экспортом. Например, Лаос получил 48% пошлин, Мадагаскар – 47%, а Босния – 35%.

"Многие развивающиеся страны просто не могут позволить себе импортировать высокотехнологичные и дорогие американские товары. Их профицит в торговле с США часто возникает не из-за торговых барьеров, а из-за отсутствия покупательной способности их населения. То есть, Мадагаскар экспортирует ваниль, но не может в обмен покупать самолеты Боинг или программное обеспечение Microsoft" — объясняет просветительская инициатива.

Этот подход также затрагивает развитые страны. Япония, Южная Корея и ЕС оказались среди тех, кто получил высокие тарифы просто потому, что они производят более конкурентоспособные товары. Формула не учитывает, существуют ли действительно барьеры для американских продуктов в этих странах. Поэтому государства с высокой производительностью труда фактически наказываются только за то, что они производят более привлекательную продукцию.

Формула тарифов в США. Фото: Carlos Barria/Reuters; Diagram by Lazaro Gamio

Вместо ответа на реальные торговые барьеры, с которыми сталкиваются американские экспортеры, новая формула просто берет торговый дефицит страны из США, делит ее общий экспорт, а затем еще раз делит пополам.

Кроме того, у Трампа даже не скрывают замены понятий. В своем заявлении торговый представитель США признал, что оценить влияние "десятков тысяч" пошлин, налогов и регуляторных норм по всему миру было бы "слишком сложно". Поэтому был выбран более простой вариант – привязать тарифы к торговому дефициту.

"Эта подмена "взаимности" на "снижение дефицита" показывает, что настоящая цель администрации – не установление справедливых условий торговли, а просто сокращение импорта, независимо от того, насколько честными или нечестными являются торговые практики других стран. Американские потребители и бизнесы, которые возлагаются на импортные компоненты, очевидно, заплатят за это высокую цену", — заключает "Последний Капиталист".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп ввел тарифы против безлюдных островов.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили всем странам мира после введения новых тарифов.