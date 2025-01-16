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Стало известно, как Трамп заставит Путина «поджав хвост», выпрашивать мира

Трамп имеет все возможности так нажать на Россию, чтобы она сама предлагала компромиссы ради мира

сегодня, 17:06
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Ткачик Олеся

Будущая администрация Дональда Трампа, вероятно, не будет выбирать военные методы для давления на Россию, но может пойти по пути экономического влияния, что уже доказало свою эффективность в прошлом, отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Стало известно, как Трамп заставит Путина «поджав хвост», выпрашивать мира

Путин и Трамп

По его мнению, в вопросе борьбы с РФ ключевой задачей является сохранение экономических санкций, особенно тех, которые касаются нефтегазовой отрасли России. Эксперт убежден, что это именно то, что наносит серьезный удар по российской экономике и создает значительные проблемы.

Усс подчеркнул, что экономические трудности в России особенно заметны на примере "Газпрома" Компания понесла убытки в размере 6,3 миллиарда долларов в 2023 году, а в 2024 году потери выросли до 10 миллиардов. В феврале "Газпром" планирует сократить 40% персонала центрального офиса, что свидетельствует о серьезном кризисе.

При этом эксперт убежден, что администрация Трампа может применить экономический подход, подобный тому, который использовал Рональд Рейган в 1980-х годах для борьбы с СССР.

"Здесь надо вспомнить историю предыдущего президента-республиканца Рональда Рейгана, который без всякого выстрела выиграл войну с СССР. США тогда давили экономически, создавали предпосылки для распада СССР. Так должна поступать и следующая администрация США", — отметил Усс.

По его мнению, для эффективного влияния США могут сотрудничать с Саудовской Аравией и Венесуэлой, наращивая добычу нефти и уменьшая зависимость мирового рынка от российских энергоресурсов. Это, уверен эксперт, создаст условия, при которых Россия будет вынуждена искать пути нормализации экономических отношений с США и идти на уступки.

"Трамп может стать вторым Рейганом, если не снимет экономические санкции. Украина должна это объяснить всей его команде. Как тогда эти шаги сделали США великими так и сейчас это может произойти", — заключил Усс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/sanktsiyi-proti-rosiyi-chomu-voni-nastilki-vazhlivi-dlya-ssha_n2731152
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