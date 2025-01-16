Стало известно, как Трамп заставит Путина «поджав хвост», выпрашивать мира

Будущая администрация Дональда Трампа, вероятно, не будет выбирать военные методы для давления на Россию, но может пойти по пути экономического влияния, что уже доказало свою эффективность в прошлом, отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Путин и Трамп

По его мнению, в вопросе борьбы с РФ ключевой задачей является сохранение экономических санкций, особенно тех, которые касаются нефтегазовой отрасли России. Эксперт убежден, что это именно то, что наносит серьезный удар по российской экономике и создает значительные проблемы.

Усс подчеркнул, что экономические трудности в России особенно заметны на примере "Газпрома" Компания понесла убытки в размере 6,3 миллиарда долларов в 2023 году, а в 2024 году потери выросли до 10 миллиардов. В феврале "Газпром" планирует сократить 40% персонала центрального офиса, что свидетельствует о серьезном кризисе.

При этом эксперт убежден, что администрация Трампа может применить экономический подход, подобный тому, который использовал Рональд Рейган в 1980-х годах для борьбы с СССР.

"Здесь надо вспомнить историю предыдущего президента-республиканца Рональда Рейгана, который без всякого выстрела выиграл войну с СССР. США тогда давили экономически, создавали предпосылки для распада СССР. Так должна поступать и следующая администрация США", — отметил Усс.

По его мнению, для эффективного влияния США могут сотрудничать с Саудовской Аравией и Венесуэлой, наращивая добычу нефти и уменьшая зависимость мирового рынка от российских энергоресурсов. Это, уверен эксперт, создаст условия, при которых Россия будет вынуждена искать пути нормализации экономических отношений с США и идти на уступки.

"Трамп может стать вторым Рейганом, если не снимет экономические санкции. Украина должна это объяснить всей его команде. Как тогда эти шаги сделали США великими так и сейчас это может произойти", — заключил Усс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп определился, с кем будет говорить об установлении мира в Украине.



