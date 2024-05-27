Стало известно, как воспримет РФ отсутствие Байдена в Швейцарии: чем ему это угрожает

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Ткачик Олеся
На самом деле президенту Соединенных Штатов Джо Байдену важно принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, таким образом, глава Вашингтона послал бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину сигнал о том, что он остается лидером внутри США.
Джо Байден
При этом политолог убежден, что все же Соединенные Штаты будут принимать участие в Глобальном саммите мира на высоком уровне, и в этом нет никаких сомнений.
По мнению политолога, Байдена после этого будут упрекать в том, что он не может выдержать в силу своего возраста два важных международных саммита подряд. Кроме того, прогнозирует эксперт, также будет и критика в игнорировании дипломатического сдерживания террористической России, в непоследовательности в поддержке Украины.
Тем не менее, эксперт подчеркивает, что дело не только в личных политических интересах Байдена. Дело в том, что Соединенные Штаты должны демонстрировать силу и последовательность как в поддержке Украины, так и в сдерживании российской агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто в Штатах не поддерживает Глобальный саммит мира.
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