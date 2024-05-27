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Стало известно, как воспримет РФ отсутствие Байдена в Швейцарии: чем ему это угрожает

Если президент США Джо Байден не возьмет участие в работе Глобального саммита мира в Швейцарии, то своими действиями пошлет сигнал кремлевскому диктатора Владимиру Путину, считает политолог Владимир Фесенко

сегодня, 17:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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На самом деле президенту Соединенных Штатов Джо Байдену важно принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, таким образом, глава Вашингтона послал бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину сигнал о том, что он остается лидером внутри США.

Стало известно, как воспримет РФ отсутствие Байдена в Швейцарии: чем ему это угрожает

Джо Байден

При этом политолог убежден, что все же Соединенные Штаты будут принимать участие в Глобальном саммите мира на высоком уровне, и в этом нет никаких сомнений.

"Но, если президент США Джо Байден не примет участия в мирном саммите в Швейцарии хотя бы в видеорежиме, Кремль это воспримет как проявление личной политической слабости президента США со всеми вытекающими из этого факта политическими последствиями. Что не менее опасно для Джо Байдена, точно также это воспримут политические оппоненты Байдена в США",
- считает Фесенко.

По мнению политолога, Байдена после этого будут упрекать в том, что он не может выдержать в силу своего возраста два важных международных саммита подряд. Кроме того, прогнозирует эксперт, также будет и критика в игнорировании дипломатического сдерживания террористической России, в непоследовательности в поддержке Украины.

"Так или иначе, Байден больше потеряет, чем выиграет от своего неучастия в Глобальном саммите мира в Швейцарии",
- считает Фесенко.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что дело не только в личных политических интересах Байдена. Дело в том, что Соединенные Штаты должны демонстрировать силу и последовательность как в поддержке Украины, так и в сдерживании российской агрессии.

"Это важно, как для поддержания лидерского статуса США в международных отношениях, так и для перспективы установления мира в Украине",
— добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто в Штатах не поддерживает Глобальный саммит мира.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02FRUZYvwC6CB7sxfP8Fw3NFnAKqgSLQ6rR6GpnpURzM4wvCST3ent6jvgfgGD5AGbl
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