Стало известно, какие европейские столицы ненавидит Трамп и почему

Как утверждает издание Politico, кандидат в президенты Дональд Трамп ненавидит такие европейские столицы как Париж, Брюссель и Лондон. По информации журналистов, на одной из своих предвыборных встреч он даже заявил, что якобы Париж и Лондон "больше не узнать". По его мнению, эти столицы поддаются "разрушению", поскольку "открыли свои двери для джихада".

Дональд Трамп

По информации издания, такие заявление кандидата в президенты вписываются в его заявления о том, что якобы в Лондоне даже существую некие "запретные зоны", куда даже сотрудники правоохранительных органов боятся выезжать. На такое заявление тогда отреагировал Борис Джонсон, который занимал пост премьера и заявил о том, что Трамп говорит "полную чепуху" и вероятно, он плохо проинформирован.

Кроме того, издание напомнило, что Трамп критиковал также и Брюссель, заявив, что жить в этом городе, как жить в аду поскольку там якобы отсутствует "ассимиляция" мусульманского населения.

В то же время издание напоминает, что в 2019 году Трамп хотел купить Гренландию и даже спрашивал советников, как это можно сделать. Этим самым он вызвал справедливое возмущение среди жителей Дании, отмечают журналисты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп критикует Европу из-за того, что она якобы недостаточно помогает Украине в войне с Россией. Он даже призывал Европу начать "шевелиться" в этом вопросе. При этом он добавлял, что если станет президентом, то не даст Украине ни копейки, если помощь от Европы не сравняется с помощью от США.

Как говорят эксперты, Трамп вынужден был изменить свое мнение в отношении Украины, чтобы получить одобрение части избирателей, которые считают, что Киев нуждается в поддержке. То есть, отмечают аналитики, Трамп говоря о поддержке Украины просто преследует свои меркантильные интересы.



