Трамп сделал заявление по поводу войны в Украине. Сказал, при каких условиях даст деньги Киеву

Кандидат в президенты Соединенных Штатов заявил, что готов помогать Киеву, однако при условии, что страны Европы будут вкладывать в Украину столько же денег, сколько и Вашингтон. То есть, по мнению республиканца, европейские страны должны сравнять счет.

Дональд Трамп

"Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?",

– отметил кандидат в президенты США.

При этом Трамп подчеркнул, что на самом деле война в Украине гораздо больше влияет на европейские страны, чем на Соединенные Штаты. В этом контексте он добавил, что США и Украину разделяет океан.

Вместе с тем издание Time подчеркнуло, что страны Европейского Союза с начала полномасштабного вторжения России уже предоставили Киеву более 100 миллиардов американских долларов помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал поддержать Украину в войне с Россией. Однако также отметил, что страны Европейского Союза должны активизировать свою помощь Киеву. В этом контексте он даже призвал Европу "шевелиться".

На самом деле, по мнению экспертов, Трамп не изменил свое мнение по поводу войны в Украине. По их словам, он просто хочет перевести расходы на Европу и актуализировать вопрос о целесообразности помогать украинцам среди американцев. Впрочем, американцы все же выступают за то, чтобы помочь Украине, поэтому, добавляют политологи, Трамп вынужден был им подыграть. То есть здесь сыграли меркантильные интересы, чтобы получить как можно больше голосов на президентских выборах, которые должны состояться в Соединенных Штатах уже осенью. При этом эксперты добавляют, что именно по этой причине в Конгрессе сумели принять законопроект о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов.