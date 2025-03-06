Стало известно, какое решение по Украине везет министр обороны Британии в Вашингтон

Предложение о прекращении огня, составленное в Лондоне, Париже и Киеве, станет центральным элементом обсуждений между министром обороны Великобритании Джоном Хили и его американским коллегой Питом Хегсетом. В ходе диалога также будет поднят вопрос необходимости укрепления связей между партнерами по НАТО после нескольких напряженных дней для альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: из открытых источников

В преддверии визита Хили британские официальные лица подтвердили, что, хотя окончательные детали плана еще не согласованы, "параметры уже определены". Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что официально представят план Трампу. Даунинг-стрит отказалась комментировать, когда британский премьер может вернуться в Вашингтон для переговоров.

Британские министры в частном порядке выразили облегчение, поскольку обращение Трампа к Конгрессу было более примирительным по отношению к Украине, чем предсказывали некоторые официальные лица.

Президент США заявил, что получил "важное письмо" от Зеленского, сигнализирующее о его готовности вести переговоры о мирном соглашении с Москвой и подписать соглашение о минералах с США. Это произошло после жаркого спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел телефонный разговор со своими коллегами из группы Веймар+, которая была создана в прошлом месяце в ответ на изменение политики США в отношении войны на Украине и в которую входят Франция, Германия, Польша, Испания, Италия и ЕС, а также Великобритания.

Министры иностранных дел подтвердили свою приверженность Украине и обсудили варианты экономической поддержки, сообщают люди, знакомые с разговором. Они с нетерпением ждут саммита ЕС 6 марта, на который Стармер не был приглашен, несмотря на то, что он собрал европейских лидеров в Лондоне в прошлые выходные.

Британские чиновники осознают, что администрация США пристально следит за тем, что правительство Великобритании говорит об Украине, в том числе в социальных сетях.

В преддверии встречи Хили с Хегсетом министр обороны Великобритании настаивал на том, что англо-американские отношения "такие же крепкие, как и всегда" и "подчеркиваются общей приверженностью свободе и демократии".

Он повторил призывы к Великобритании и Европе "еще больше активизироваться, чтобы взять на себя больше ответственности за нашу безопасность, и мы это делаем". Он добавил: "Перед лицом растущих глобальных угроз мы укрепляем наши связи как союзники по НАТО, укрепляя нашу национальную безопасность и экономическую безопасность".

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