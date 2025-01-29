Стало известно, какой иностранный лидер первым посетит Белый дом: кого пригласил Трамп

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Вашингтон. Таким образом, израильский премьер станет первым иностранным лидером, который посетит Белый дом при президентстве Трампа.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Приглашение к Биньямину Нетаньяху было направлено от президента США. В нем Дональд Трамп призывает премьер-министра Израиля приехать в Белый дом 4 февраля 2025 для обсуждения вопроса установления мира в Израиле, а также для усилий противостоять общим противникам.

"Для меня будет честью принимать вас как моего первого иностранного лидера во время моего второго срока", – говорится в письме.

В сообщении Трамп выразил неуверенность, что режим прекращения огня в Газе сохранится, несмотря на то, что в соответствии с условиями прекращения огня, Израиль и ХАМАС должны начать переговоры о долгосрочном мире.

"Приглашение Нетаньяху Трамп сигнализирует, что поддержка крепких связей с израильским лидером и дальше будет главным приоритетом", — указывает Foreign Policy.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху были близкими союзниками во время первого срока президента США. Трамп сделал несколько шагов, которые согласовывались с видением израильского лидера, например, перенес посольство Соединенных Штатов в Израиле в Иерусалим и признал аннексию Израилем Голанских высот, считающихся территорией Сирии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп подготовил для Украины израильский сценарий.

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