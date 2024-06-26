Стало известно, какой сценарий прекращения войны в Украине поддерживает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о "быстром" завершении войны в Украине. Его советники снова предложили новый "мирный план". Согласно ему, в случае победы Трампа на выборах необходимо немедленно начать переговоры между Украиной и Россией. План предусматривает установление перемирия по линии столкновения или сохранение статус-кво.

Дональд Трамп

При этом военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Трамп уверен, что остановить войну в Украине можно быстро.

По словам военного эксперта, вынудить Россию выйти из Украины можно только военным путем и давлением. Поэтому необходимо поддерживать Киев и давать оружие. Дональд Трамп заявляет, что эта опция рассматривается.

В то же время, Трамп отмечает, что не предоставит оружие, если Россия будет готова к уступкам. Однако не уточняет, какие именно уступки подразумеваются – будь то линия боевого столкновения, китайский "мирный план" или полный выход российских войск при условии нейтральности Украины, говорит эксперт.

В любом случае, говорит Мусиенко, Трамп стремится занять переговорную позицию, как он считает.

Плюсы такого подхода в том, что Трамп понимает необходимость обеспечения безопасности Украины и рассматривает сценарии предоставления большего количества оружия. То есть, говорит Мусиенко, он отдает себе отчет, что Украина должна сохраниться как независимое суверенное государство и не быть сферой влияния России. Тот факт, что это обсуждается политиком и его командой – позитив даже при такой парадигме.

Впрочем, добавляет эксперт, план трампа имеет и минусы. В частности, есть признаки, что предлагаются переговоры, которые, по мнению Трампа, могут закрепить статус-кво и реализовать корейский сценарий. Это может превратить территорию Украины, подконтрольную украинским властям, в своеобразную Южную Корею – образец тяготения к Западу, с последующим освобождением оккупированных территорий в соответствующее время. Сохранить статус-кво означает оставить все так, как есть.

Однако позиция Трампа время от времени меняется, что характерно для избирательной кампании. Делать выводы только на основе предвыборной кампании Трампа – неблагодарное дело, подытожил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о том, насколько реалистичен план Трампа по Украине.



