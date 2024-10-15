Стало известно, какой совет получила Гаррис от своего штаба по России

Заседание контактной группы в формате Рамштайн, которое планировалось на 12 октября в Германии, было перенесено на неопределенную дату. Причиной стал ураган в США, из-за которого президент Джо Байден отменил свое участие. При этом военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии для 24 Канала отметил, что перенос "Рамштайна" вряд ли окажет серьезное негативное влияние на ситуацию на фронте. Однако он также не советует ожидать быстрых позитивных изменений, поскольку важные решения для Украины до сих пор не приняты.

Камала Гаррис

По его словам, чтобы не разочаровываться в Рамштайне, не стоит им очаровываться. Многие ожидали этого заседания, но его даже не проводят, добавил эксперт.

Как отметил Свитан, перенос заседания обусловлен исключительно политическими факторами в США. Демократическая партия, в которую входит Байден, перед выборами сосредотачивается на других приоритетах. В частности, это может быть связано с рекомендациями политтехнологов Камалы Гаррис, которые рекомендуют не обострять ситуацию с Россией и отложить обсуждение этих вопросов на послевыборный период.

"Это только политические обстоятельства. Разочаровываться не стоит, потому что мы этого ожидали. Техника, согласованные боеприпасы все равно поставляется на фронт", — отметил Свитан.

При этом известно, что в Пентагоне заявили, что работа в рамках контактной группы продолжается и Украина продолжит получать необходимую помощь для успешной борьбы на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все ключевые решения действующая и уже следующая администрация Белого дома будут принимать уже после 5 ноября, считает политолог Юрий Богданов и добавляет, что так и должно быть, в принципе. По его словам, то минимальное окно возможностей что-то решить до выборов закрылось "благодаря" урагану.





