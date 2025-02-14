Стало известно, когда США изменят свою переговорную позицию и «прижмут» РФ

Соединенные Штаты Америки по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в условиях российской агрессии. В то же время, важным остается партнерство Киева с европейскими странами. Однако в международной среде до сих пор существует заблуждение, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным можно договориться, отметил в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.

Дональд Трамп

По его словам, именно это влечет за собой заявления американских чиновников о возможности "скорого достижения мира".

Левусь подчеркнул, что общая позиция новой администрации президента США значительно отличается от предыдущей. Наиболее реалистичную оценку ситуации в Украине, по его мнению, имеет спецпредставитель президента США Кит Келлог, неоднократно посещавший Украину, в том числе места массовых захоронений жертв российского вторжения, например, в Харьковской области. Если говорить о министре обороны США Пите Гегсете и его заявлениях, пока сложно определить, где реалистичная оценка, а где только сигнал европейским партнерам. В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению американского военного присутствия в Европе, что может повлиять на поддержку Украины, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что скорых перемен после переговоров на Мюнхенской конференции ожидать не стоит.

“Изменения будут, но они произойдут не сейчас, а после того, как придет понимание того, что Российская Федерация обманывает. Я думаю, это главный и основной фактор, который будет влиять", — подчеркнул Левусь.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ключевой задачей Украины и Европы на Мюнхенской конференции должно быть донесение до США важности совместной стратегии в противодействии российской агрессии.

Правда, говорит эксперт, что Россия грубо нарушила международные соглашения, устав ООН и Хельсинкские договоренности. Более того, ее руководитель нелегитимен и находится под ордером на арест за преступления геноцида. Поэтому следует подчеркивать не поиск компромисса, а принципы справедливости и права. Любые договоренности, похожие на заключавшиеся в 1930–1940-х годах, недопустимы. Именно их сейчас продвигает Россия, добавил Левусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры не остановят боевые действия в Украине.



