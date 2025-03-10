Стало известно, когда США сдадут Тайвань и страны Балтии

Наезд бизнесмена Илона
Маска на главу МИД Польши Радослава Сикорского, которого он назвал "маленьким
человеком", актуализирует вопросы адекватности администрации Дональда Трампа,
считает политолог Юрий Романенко.
США
В этом контексте
эксперт вспомнил книгу Вали Насра, который работал в команде спецпосланника по
Ближнему Востоку Ричарда Холбрука. Наср показал, как в нулевые годы США после оккупации
Ирака последовательно разрушили базовые элементы своего присутствия на Ближнем
Востоке, в Пакистане.
"Сейчас мы все
это видим в гораздо большем масштабе в Европе. Действия Трампа не оставляют
сомнений, что система безопасности с завязкой на США может быть одномоментно
разрушена сумасбродством. Брать американское оружие себе дороже по тем же
причинам (вчера стало известно, что США прекратили давать запчасти на
украинские F-16)", — говорит политолог.
По его словам, современные
американцы безответственны, переменчивы в настроениях, но хотят жить на ренту
безопасности, которую не готовы предоставлять.
"Очевидно, что
Вашингтон сдаст Тайвань, Балтию да и всю Центральную и Восточную Европу, как
только возникнет кризисная ситуация. Надеяться на них бесполезно. Надо
признать, что ставка на США была стратегической ошибкой. Необходимо переходить
к политике многовекторности, которая давала гораздо больше возможностей в 90-е",
— считает Романенко.
Правда, по его
словам, это не означает, что надо рвать отношения с США, но пора смотреть на
них прагматично.
"США сегодня —
это Британская империя в 60-е годы прошлого века. Сингапур тогда тоже был в шоке
от ухода британцев, но решил свои проблемы безопасности гибкой политикой", —
подытожил политолог.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что начался обратный отсчет до вторжения Китая на Тайвань.
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