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Стало известно, когда США сдадут Тайвань и страны Балтии

Ставка на США как для Украины, так и для страны Запада была стратегической ошибкой

сегодня, 12:52
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Ткачик Олеся

Наезд бизнесмена Илона Маска на главу МИД Польши Радослава Сикорского, которого он назвал "маленьким человеком", актуализирует вопросы адекватности администрации Дональда Трампа, считает политолог Юрий Романенко.

Стало известно, когда США сдадут Тайвань и страны Балтии

США

В этом контексте эксперт вспомнил книгу Вали Насра, который работал в команде спецпосланника по Ближнему Востоку Ричарда Холбрука. Наср показал, как в нулевые годы США после оккупации Ирака последовательно разрушили базовые элементы своего присутствия на Ближнем Востоке, в Пакистане.

"Сейчас мы все это видим в гораздо большем масштабе в Европе. Действия Трампа не оставляют сомнений, что система безопасности с завязкой на США может быть одномоментно разрушена сумасбродством. Брать американское оружие себе дороже по тем же причинам (вчера стало известно, что США прекратили давать запчасти на украинские F-16)", — говорит политолог.

По его словам, современные американцы безответственны, переменчивы в настроениях, но хотят жить на ренту безопасности, которую не готовы предоставлять.

"Очевидно, что Вашингтон сдаст Тайвань, Балтию да и всю Центральную и Восточную Европу, как только возникнет кризисная ситуация. Надеяться на них бесполезно. Надо признать, что ставка на США была стратегической ошибкой. Необходимо переходить к политике многовекторности, которая давала гораздо больше возможностей в 90-е", — считает Романенко.

Правда, по его словам, это не означает, что надо рвать отношения с США, но пора смотреть на них прагматично.

"США сегодня — это Британская империя в 60-е годы прошлого века. Сингапур тогда тоже был в шоке от ухода британцев, но решил свои проблемы безопасности гибкой политикой", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начался обратный отсчет до вторжения Китая на Тайвань.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko1977/posts/pfbid02y3BQZsbAn25SpC9ijpcaxfCxGruxv8WgpjTLkyKYg6uz22vpRaXKTtJEBzZSSz6Ql
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