Стало известно, когда США сдадут Тайвань и страны Балтии

Наезд бизнесмена Илона Маска на главу МИД Польши Радослава Сикорского, которого он назвал "маленьким человеком", актуализирует вопросы адекватности администрации Дональда Трампа, считает политолог Юрий Романенко.

США

В этом контексте эксперт вспомнил книгу Вали Насра, который работал в команде спецпосланника по Ближнему Востоку Ричарда Холбрука. Наср показал, как в нулевые годы США после оккупации Ирака последовательно разрушили базовые элементы своего присутствия на Ближнем Востоке, в Пакистане.

"Сейчас мы все это видим в гораздо большем масштабе в Европе. Действия Трампа не оставляют сомнений, что система безопасности с завязкой на США может быть одномоментно разрушена сумасбродством. Брать американское оружие себе дороже по тем же причинам (вчера стало известно, что США прекратили давать запчасти на украинские F-16)", — говорит политолог.

По его словам, современные американцы безответственны, переменчивы в настроениях, но хотят жить на ренту безопасности, которую не готовы предоставлять.

"Очевидно, что Вашингтон сдаст Тайвань, Балтию да и всю Центральную и Восточную Европу, как только возникнет кризисная ситуация. Надеяться на них бесполезно. Надо признать, что ставка на США была стратегической ошибкой. Необходимо переходить к политике многовекторности, которая давала гораздо больше возможностей в 90-е", — считает Романенко.

Правда, по его словам, это не означает, что надо рвать отношения с США, но пора смотреть на них прагматично.

"США сегодня — это Британская империя в 60-е годы прошлого века. Сингапур тогда тоже был в шоке от ухода британцев, но решил свои проблемы безопасности гибкой политикой", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начался обратный отсчет до вторжения Китая на Тайвань.



