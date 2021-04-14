Стало известно, когда США выведут военный контингент из Афганистана

Америка продлила планируемое время пребывания миротворцев на территории Афганистана

США (фото из открытых источников)

США выведут свои войска к 11 сентября 2021 года, а не к маю, как сообщалось ранее. Договорённости о выводе войск к маю были заключены при администрации Дональда Трампа в ходе переговоров с представителями движения "таллибан". При этом Джо Байден подчеркнул, что вывести войска весной будет сложной задачей.

"Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года" — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Джо Байден 14 апреля выступит с официальной информацией о новом сроке вывода войск США из Афганистана.

Напомним, Соединенные Штаты Америки проинформировали Турцию о том, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая 2021 года.

Как сообщили в МИД Турции, 15 дней назад по дипломатическим каналам им было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая. Отметим, что соглашение 1936 года в Монтре дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Напомним, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, Меркель во время телефонного разговора с Путиным озвучила одно важное для Украины требование.

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