logo
Русский Українська

BTC/USD

63392.18

ETH/USD

2290.91

LTC/USD

273.38

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Стало известно, когда США выведут военный контингент из Афганистана
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда США выведут военный контингент из Афганистана

Договорённости о выводе войск к маю были заключены при администрации Дональда Трампа

сегодня, 04:12
Автор:

Ольга Чародий

Америка продлила планируемое время пребывания миротворцев на территории Афганистана

Стало известно, когда США выведут военный контингент из Афганистана

США (фото из открытых источников)

США выведут свои войска к 11 сентября 2021 года, а не к маю, как сообщалось ранее. Договорённости о выводе войск к маю были заключены  при администрации Дональда Трампа в ходе переговоров с представителями движения "таллибан". При этом Джо  Байден подчеркнул, что вывести войска весной  будет сложной задачей.

"Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года"  — говорится в сообщении.

Также сообщается, что  Джо Байден 14 апреля  выступит  с официальной информацией о новом сроке вывода войск США из Афганистана.

Напомним, Соединенные Штаты Америки проинформировали Турцию о том, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая 2021 года.

Как сообщили в МИД Турции, 15 дней назад по дипломатическим каналам им было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая. Отметим, что соглашение 1936 года в Монтре дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Напомним, 8 апреля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, Меркель во время телефонного разговора с Путиным озвучила одно важное для Украины требование.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ