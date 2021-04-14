Стало известно, когда США выведут военный контингент из Афганистана

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Ольга Чародий
Америка продлила планируемое время пребывания миротворцев на
территории Афганистана
США (фото из открытых источников)
США выведут свои войска к 11 сентября 2021 года, а не к маю,
как сообщалось ранее. Договорённости о выводе войск к маю были заключены при администрации Дональда Трампа в ходе
переговоров с представителями движения "таллибан". При этом Джо Байден подчеркнул, что вывести войска
весной будет сложной задачей.
"Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной
террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание
Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года"
— говорится в сообщении.
Также сообщается, что Джо Байден 14 апреля выступит с официальной информацией о новом сроке вывода войск США из Афганистана.
Напомним, Соединенные Штаты Америки проинформировали Турцию о том, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая 2021 года.Как сообщили в МИД Турции, 15 дней назад по дипломатическим каналам им было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая. Отметим, что соглашение 1936 года в Монтре дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.
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