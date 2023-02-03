Стало известно, когда Украина получит от США высокоточные ракеты

Сегодня представители Белого дома и Пентагона объявили о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, пишут "Комментарии".



Концепция GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb)

США предоставят Украине ракеты GLSDB. Эти боеприпасы могут применять ракетные системы, которые уже есть в Украине – это пусковые установки M270 и HIMARS.

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Как сообщает Bloomberg, новая ракетная система не появится в Украине в ближайшее время. Официальный представитель производителя сообщил, что для первых поставок нужно около девяти месяцев и это после того, как США заключат контракт. Изготовление этих ракет будут финансироваться из пакета военной помощи США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

По собственным источникам издания, на этот контракт планируют потратить не более 200 миллионов долларов.

Что же касается самых высокоточных ракет GLSDB, то они были созданы в кооперации компании Boeing и SAAB. Боеприпасы находятся в разработке с 2019 года. Этот гибридный боеприпас объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Сам ракетный двигатель М26, говорят специалисты, относительно доступен, а производство авиабомбы GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за единицу, что делает GLSDB недорогим оружием, а основные компоненты – легкодоступными для производства.

Конструктивно GBU-39 – это небольшая управляемая бомба массой 130 кг. Сейчас на базе боеприпасов была создана усовершенствованная бомба GBU-53, способная поражать и движущиеся цели. Крылья GBU-39 разлагаются в воздухе, что существенно увеличивает дальность поражения. Для наведения цели оружие использует GPS и инерциальную навигационную систему.

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