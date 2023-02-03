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Стало известно, когда Украина получит от США высокоточные ракеты

Новые высокоточные ракеты GLSDB производства компании Boeing станут частью последнего пакета вооружений США для Украины

сегодня, 19:48
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сегодня представители Белого дома и Пентагона объявили о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, пишут "Комментарии".

Стало известно, когда Украина получит от США высокоточные ракеты

Концепция GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb)

США предоставят Украине ракеты GLSDB. Эти боеприпасы могут применять ракетные системы, которые уже есть в Украине – это пусковые установки M270 и HIMARS.


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Как сообщает Bloomberg, новая ракетная система не появится в Украине в ближайшее время. Официальный представитель производителя сообщил, что для первых поставок нужно около девяти месяцев и это после того, как США заключат контракт. Изготовление этих ракет будут финансироваться из пакета военной помощи США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

По собственным источникам издания, на этот контракт планируют потратить не более 200 миллионов долларов.

Что же касается самых высокоточных ракет GLSDB, то они были созданы в кооперации компании Boeing и SAAB. Боеприпасы находятся в разработке с 2019 года. Этот гибридный боеприпас объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Сам ракетный двигатель М26, говорят специалисты, относительно доступен, а производство авиабомбы GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за единицу, что делает GLSDB недорогим оружием, а основные компоненты – легкодоступными для производства.

Конструктивно GBU-39 – это небольшая управляемая бомба массой 130 кг. Сейчас на базе боеприпасов была создана усовершенствованная бомба GBU-53, способная поражать и движущиеся цели. Крылья GBU-39 разлагаются в воздухе, что существенно увеличивает дальность поражения. Для наведения цели оружие использует GPS и инерциальную навигационную систему.

Читайте на портале "Комментарии" — что заставило Запад еще мощнее поддерживать Украину в войне – почему Путин уже обречен.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/us-to-send-ukraine-boeing-s-ground-launched-gps-guided-bombs
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