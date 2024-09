Стало известно, кого ненавидит Дональд Трамп: кто в центре скандала

В воскресенье Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, обнародовал громкое заявление. В своем сообщении на Truth Social Трамп он написал: "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!". Об этом сообщили в Reuters.

Причиной такого гневного комментария стало объявление Свифта, сделанное сразу после дебатов между Трампом и Гаррисом. На своей странице в Instagram, где у нее 284 миллиона подписчиков, певица заявила, что планирует проголосовать за Гаррис, которая является действующим вице-президентом США. Свифт объяснила, что поддерживает Камалу из-за ее борьбы за права и дела, которые нуждаются в "воине" для их продвижения.

Трамп, имеющий 7,71 миллиона подписчиков на Truth Social, поначалу пренебрежительно высказался о поддержке Свифта, отметив, что он "не является ее фанатом". Но через несколько дней ситуация изменилась, и бывший президент усилил свою риторику.

В Reuters отметили, что, вероятно, на это повлияли последние опросы общественного мнения, которые показали, что Гаррис начала опережать Трампа в предвыборной гонке.

После поста Трампа, вице-президентский кандидат от демократов, Тим Уолз, написал в социальной сети X:

"Поклонники Свифт, с вашей помощью мы победим самого маленького человека, который когда-либо жил".

Это намек на одну из песен Свифт под названием "The Smallest Man Who Ever Lived".

