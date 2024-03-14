Стало известно, кому американцы симпатизируют больше Трампу или Байдену

В рейтинге электоральных симпатий американцев относительно того, кого они хотели бы видеть следующим президентом США, побеждает Джо Байден.

Трамп и Байден

Так, 39% американцев заявили, что на президентских выборах они бы поддержали именно Джо Байдена. 38% респондентов подчеркнули, что отдали бы свой голос за экс-президента Дональда Трампа.

Примечательно, что преимущество действующего президента в опросе находится в пределах погрешности в 1,8%.

Кроме того, подчеркивается, что большая часть американцев все еще не определилась со своим выбором. В частности, 7% опрошенных сказали, что не знают, за кого будут голосовать. Также 5% респондентов заявили, что вообще не пойдут на выборы, а 11% признались, что будут голосовать за другого кандидата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по данным январского опроса о поддержке Трампа и Байдена американцами стало известно, что у них одинаковое количество голосов – 44%.

Однако на выборах в президенты США имеет значение победа в спорных штатах. К примеру, в голосовании на выборах президента США в 2016 году Хиллари Клинтон получила 48,1% голосов, тогда как Трамп — 46%. Однако Трамп победил в 30 из 50 штатов и стал президентом США. Как показывает опрос в ноябре 2023 года, в спорных штатах Трамп побеждает Джо Байдена.

Вместе с тем, известно, что в предвыборной гонке в США Украина стала заложницей этого процесса. В частности, по мнению политологов, именно поэтому в Конгрессе не могут принять решения о выделении Киеву финансовой помощи. Да, республиканцы не хотят оказывать услугу Байдену и тем самым способствовать тому, что его рейтинги будут расти.







