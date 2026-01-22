logo

Стало известно, кто единственный из лидеров в ЕС согласился на членство в Совете мира Трампа
Стало известно, кто единственный из лидеров в ЕС согласился на членство в Совете мира Трампа

Приглашение присоединиться к Совету было адресовано примерно 60 странам

22 января 2026, 07:14
Автор:
Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока остается единственным среди лидеров стран ЕС, который открыто согласился стать членом Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Совет мира

Приглашение присоединиться к Совету было адресовано примерно 60 странам.

Официально о желании присоединиться к инициативе Трампа заявили Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Катар, Египет, Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, Вьетнам, Азербайджан и Армения.

Среди членов НАТО – о своем решении присоединиться объявили только Турция и Венгрия. Последняя является единственной среди стран ЕС, которая согласилась быть представленной в Совете мира.

Такие страны, как Норвегия, Дания, Франция объявили об отказе быть членами Совета мира американского президента. Остальные государства ЕС либо публично не комментировали приглашение, либо заявляли, что нуждаются в большем времени для рассмотрения предложения.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться с предложением, поскольку среди приглашенных в Раду есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко. О чем говорит такой шаг Трампа? Есть ли повод для волнения, что Вашингтон продолжает поэтапно выводить Москву из изоляции? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




