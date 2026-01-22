Стало відомо, хто єдиний із лідерів у ЄС погодився на членство у Раді миру Трампа

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки що залишається єдиним серед лідерів країн ЄС, який відкрито погодився стати членом Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Рада миру

Запрошення приєднатися до Ради було адресовано приблизно 60 країнам.

Офіційно про бажання приєднатися до ініціативи Трампа заявили Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар, Єгипет, Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, В'єтнам, Азербайджан та Вірменія.

Серед членів НАТО – про своє рішення приєднатися оголосили лише Туреччина та Угорщина. Остання є єдиною серед країн ЄС, яка погодилася бути представленою у Раді миру.

Такі країни як Норвегія, Данія, Франція оголосили про відмову бути членами Ради миру американського президента. Інші держави ЄС або публічно не коментували запрошення, або заявляли, що потребують більшого часу для розгляду пропозиції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки що не поспішає погоджуватися з пропозицією, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін та білоруський голова Олександр Лукашенко. Про що говорить такий крок Трампа? Чи є привід для хвилювання, що Вашингтон продовжує поетапно виводити Москву з ізоляції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.



