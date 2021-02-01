Стало известно, кто профинансировал штурм Капитолия

Множество экспертов задавались вопросом, был штурм Капитолия проплаченной акцией или самостоятельным волеизъявлением американского народа. Ответ недавно предоставило издание The Wall Street Journal.

Кто спонсировал штурм Капитолия - известно имя. Фото: voanews.com

Оказывается, митинг в Вашингтоне частично финансировала одна из доноров избирательной кампании експрезидента США Дональда Трампа — Джули Дженкинс Фанчелли.

По данным онлайн-журнала женщина предоставила организаторам триста тысяч долларов. По подсчетам, всего за акцию протеста было потрачено пятьсот тысяч долларов. Откуда взялась другая сумма, пока неизвестно.

Деньги от Джули Дженкинс Фанчелли получил известный американский теоретик заговоров и ведущий Алекс Джонс. Он известен своими праворадикальными взглядами.

Стоит отметить, что Джули Дженкинс Фанчелли — наследница американской сети супермаркетов Publix. Однако руководство сети Publix обнародовало документ, согласно которому женщина не является представителем компании.

Ни Джонс, ни Фанчелли пока не комментируют обвинения.

Напомним, что окружение президента Украины Владимира Зеленского рассказало, о чем общался глава государства с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По информации издания The Washington Post, президент Америки и его адвокат Рудольф Джулиани намеревались втянуть Украину в скандальное расследование и использовать в своих целях, чтобы победить президентские выборы 2020 в США. Подробности читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как в России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Видео с места событий можно посмотреть в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!