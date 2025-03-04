Стало известно, кто с огромным воодушевлением ждет вторжения США в Мексику

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп и его команда продолжают в США "карнавал", считает политолог Алексей Копытько. В частности, говорит он, Пентагон поручил выявить в армии персонал с гендерной дисфорией, чтобы уволить.
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После этого, подчеркивает эксперт, на границу с Мексикой перебросили механизированную бригаду и авиабатальон обеспечения (суммарно около 5 тысяч человек). До этого, говорит Копытько, там уже находились 1600 морских пехотинцев и 2,5 тысячи мобилизованных резервистов.
Помимо этого, добавляет он, наркокартели инвестировали в свой силовой потенциал, а при вторжении даже отпетые бандиты превращаются в защитников от интервенции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Пентагон принял решение направить на границу с Мексикой бригадную боевую группу Stryker и авиационный батальон всеобщей поддержки. Это соответствует курсу президента Дональда Трампа на усиление военного присутствия для обеспечения безопасности.
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