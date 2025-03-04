Стало известно, кто с огромным воодушевлением ждет вторжения США в Мексику

Американский президент Дональд Трамп и его команда продолжают в США "карнавал", считает политолог Алексей Копытько. В частности, говорит он, Пентагон поручил выявить в армии персонал с гендерной дисфорией, чтобы уволить.

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После этого, подчеркивает эксперт, на границу с Мексикой перебросили механизированную бригаду и авиабатальон обеспечения (суммарно около 5 тысяч человек). До этого, говорит Копытько, там уже находились 1600 морских пехотинцев и 2,5 тысячи мобилизованных резервистов.

"Все прогрессивные террористические организации, авторитарные режимы и бандформирования мира с огромным воодушевлением ожидают вторжения США в Мексику. Ибо, учитывая количество латиноамериканцев в США, а также признаваемую в самих США глубину проникновения картелей в местные власти и правоохранительные органы приграничных штатов, гипотетическая операция может спровоцировать партизанское движение и саботаж в тылу", — говорит эксперт.

Помимо этого, добавляет он, наркокартели инвестировали в свой силовой потенциал, а при вторжении даже отпетые бандиты превращаются в защитников от интервенции.

"То есть, войти туда легко. А вот при выходе может придётся отдать штат Нью-Мексико и кусочек Техаса. И сделать Мексику грэйт эген! Все вменяемые военные в США это точно понимают. Вопрос в том, как далеко зайдёт политический шантаж. Враги США из условного Люксембурга могут организовать пару провокаций, после которых не вторгнуться без потери лица уже будет нельзя. В общем, тревожно", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Пентагон принял решение направить на границу с Мексикой бригадную боевую группу Stryker и авиационный батальон всеобщей поддержки. Это соответствует курсу президента Дональда Трампа на усиление военного присутствия для обеспечения безопасности.



