Стало известно, на что США могли обменять Украину и какие договоренности есть с Путиным

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Ткачик Олеся
Есть страны, которые выступает категорически против приглашения Украины в НАТО. Но, как говорит политолог, военный Дмитрий Воронков, если с Венгрией и Германией все понятно, то позиция Соединенных Штатов, их нерешительность, поражает.
Украина НАТО
По словам эксперта, в связи с этим, все больше кажется, что между Вашингтоном и кремлевским диктатором Владимиром Путиным существует некая неформальная договоренность на этот счёт.
Поэтому, по его мнению, возможно, договоренности имеют другой характер.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Politico со ссылкой на официальных дипломатов США и НАТО сообщило, что ключевые партнеры Украины не спешат реагировать на призыв Зеленского о приглашении Украины в Альянс. В частности, США и другие страны НАТО обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с РФ. Кроме США и Германии против членства Украины в НАТО, также Венгрия и Словакия. Однако эти две страны сопротивляются из-за своих популистских лидеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые в целом придерживаются прокремлевской позиции – блокируют помощь Украине и против отправления летального оружия. Таким образом, семь стран из 32 членов Альянса против членства Украины в НАТО: США, Германия, Венгрия, Словакия, Словения, Испания и Бельгия.
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