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Стало известно, на что США могли обменять Украину и какие договоренности есть с Путиным

Отказ приглашать Украину в НАТО может свидетельствовать о том, что между Вашингтоном и Путиным существуют тайные договоренности

сегодня, 10:28 comments3830
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Ткачик Олеся

Есть страны, которые выступает категорически против приглашения Украины в НАТО. Но, как говорит политолог, военный Дмитрий Воронков, если с Венгрией и Германией все понятно, то позиция Соединенных Штатов, их нерешительность, поражает.

Стало известно, на что США могли обменять Украину и какие договоренности есть с Путиным

Украина НАТО

По словам эксперта, в связи с этим, все больше кажется, что между Вашингтоном и кремлевским диктатором Владимиром Путиным существует некая неформальная договоренность на этот счёт.

"Только что кремлевский карлик может предложить взамен? Не использовать ядерное оружие? Может быть. Однако я больше склоняюсь к тому, что Штаты не столько волнуются об эскалации с рашкой, сколько переживают за возможную позицию Китая и его аппетиты относительно Тайваня", — отмечает Воронков.

Поэтому, по его мнению, возможно, договоренности имеют другой характер.

"Недопуск Украины в НАТО в обмен на снижение рисков войны с Китаем за Тайвань, как вариант. Как никак члены "оси зла" имеют между собой более тесную коммуникацию нежели с Западом", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Politico со ссылкой на официальных дипломатов США и НАТО сообщило, что ключевые партнеры Украины не спешат реагировать на призыв Зеленского о приглашении Украины в Альянс. В частности, США и другие страны НАТО обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с РФ. Кроме США и Германии против членства Украины в НАТО, также Венгрия и Словакия. Однако эти две страны сопротивляются из-за своих популистских лидеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые в целом придерживаются прокремлевской позиции – блокируют помощь Украине и против отправления летального оружия. Таким образом, семь стран из 32 членов Альянса против членства Украины в НАТО: США, Германия, Венгрия, Словакия, Словения, Испания и Бельгия.





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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TKSVSqU7CV2Hzgc7yYnVkCBgZgob7AQrZi7hJBBgACgZgCZvoBnbqhU98Chd1qt5l&id=100002357548082
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