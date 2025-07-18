Стало известно о еще одном подарке Трампа Путину: что заявила посол ЕС

Сокращение США помощи иностранным государствам и санкции администрации Дональда Трампа против Международного уголовного суда затрудняют поиски тысяч украинских детей, похищенных Россией во время войны с Украиной. Это становится настоящим подарком для Путина. Об этом заявила посланница Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир, курирующая усилия Совета Европы по возвращению депортированных украинских детей.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, что уже просматриваются признаки того, как прекращение финансовой поддержки США программ по розыску детей затрудняет их скорейшее возвращение домой, поскольку перебои с финансированием добавляют неопределённости в деятельность этих организаций.

Ряд организаций сумели найти способы, чтобы сохранить часть отслеживаемых данных. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения готовилась к увольнению своих украинских сотрудников 1 июля, но частные пожертвования в последний момент обеспечили ее существование до октября.

Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир отметила, что европейским странам придётся взять груз финансирования на себя. Ведь нельзя прекратить эту важную работу.

Санкции США против Международного уголовного суда также затрудняют задачу привлечения России к ответственности за похищения, добавила Рейкфьорд Гюльфадоттир.

"Люди боятся сотрудничать с независимыми судами, чтобы поддерживать основанный на правилах порядок и международное право, потому что боятся последствий для администрации США", — сказала она.

При этом чиновница подчеркнула, что освобождение детей является важной частью процесса, направленного на окончательное прекращение войны на Украине.

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