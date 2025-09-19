Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует провести на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и пригласил на них Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Журналисты отмечают, президент США Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на более, чем 400 млн долларов этим летом. Решение связано со сделкой с Китаем.

Сразу пять человек рассказали изданию, что отказ связан с попыткой Трампа договориться о торговой сделке и возможном саммите с главой КНР Си Цзиньпином. Причем некоторые отмечают, что решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, стоимость пакета составила б более 400 млн долларов, и он был бы "более смертоносным", чем предыдущие раунды помощи Тайваню, включая боеприпасы и автономные беспилотники.

WP добавило, что согласно заявлению представителя Белого дома, решение о пакете помощи еще не принятию. В то же время посольство Тайваня в Вашингтоне от того, чтобы высказать свое виденье по ситуации.

В материале говорится, что военные США уже давно выделяют ресурсы на оборону Тайваня, в то время как армия Китая быстро наращивает силы и проводит все более масштабные учения вокруг всего острова.

Представители армии и разведки США говорят, что Си Цзиньпин поручил своей армии быть способной захватить Тайвань к 2027 году, хотя эта дата не является крайним сроком для вторжения.

В то же время WP пишет, что на встрече представителей оборонного ведомства США и Тайваня в Анкоридже в августе, стороны договорились о крупномасштабной продаже оружия.

По словам четырех источников, Тайвань планирует оплатить новую партию вооружений, общая сумма которой может составить миллиарды долларов. Для этого будет принят законопроект о дополнительных расходах на оборону, который сейчас активно обсуждается властями острова.

Также источники сообщили, что пакет будет состоять почти только из "асимметричного" оборудования, такого как беспилотники, ракеты и датчики для наблюдения за побережьем островах.

Однако поставки такого оружия нового поколения может занять годы. Тайбэй уже ожидает поставки вооружения стоимостью в миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Говоря о ситуации с Тайванем, Washington Post отметило еще общеизвестный факт, что Трамп неоднократно заявлял, что Китай не будет вторгаться в Тайвань во время его пребывания у власти.

