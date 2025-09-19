Стало відомо, від чого відмовився Трамп, заради угоди з Китаєм

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує провести наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС та запросив на них Україну. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на більш ніж 400 млн доларів цього літа. Рішення пов'язане з угодою з Китаєм.

Відразу п'ять людей розповіли виданню, що відмова пов'язана зі спробою Трампа домовитися про торгову угоду та можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном. Причому деякі зазначають, що рішення, яке ще може бути скасоване, знаменує собою розворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай вважає за свою територію.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, вартість пакету склала б понад 400 млн доларів, і він був би "більш смертоносним", ніж попередні раунди допомоги Тайваню, включаючи боєприпаси та автономні безпілотники.

WP додало, що згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не прийняте. Водночас посольство Тайваню у Вашингтоні від того, щоб висловити своє бачення щодо ситуації.

У матеріалі йдеться про те, що військові США вже давно виділяють ресурси на оборону Тайваню, тоді як армія Китаю швидко нарощує сили і проводить все більш масштабні навчання навколо всього острова.

Представники армії та розвідки США кажуть, що Сі Цзіньпін доручив своїй армії бути спроможною захопити Тайвань до 2027 року, хоча ця дата не є крайнім терміном для вторгнення.

Водночас WP пише, що на зустрічі представників оборонного відомства США та Тайваню в Анкориджі в серпні сторони домовилися про великомасштабний продаж зброї.

За словами чотирьох джерел, Тайвань планує сплатити нову партію озброєнь, загальна сума якої може становити мільярди доларів. Для цього буде ухвалено законопроект про додаткові витрати на оборону, який зараз активно обговорюється владою острова.

Також джерела повідомили, що пакет складатиметься майже тільки з "асиметричного" обладнання, такого як безпілотники, ракети та датчики для спостереження за узбережжям островів.

Проте постачання такої зброї нового покоління може тривати роки. Тайбей вже чекає на постачання озброєння вартістю мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 і протикорабельні ракети Harpoon.

Говорячи про ситуацію з Тайванем, Washington Post відзначило ще загальновідомий факт, що Трамп неодноразово заявляв, що Китай не вторгатиметься до Тайваню під час його перебування при владі.

