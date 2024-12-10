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Стало известно, от чего откажется Трамп на посту президента США

Все выплаты на посту президента США Трамп получать не будет: в чем причина

сегодня, 13:20
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Недилько Ксения

Дональд Трамп заявил, что в своей второй президентской каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, полагающихся главе государства. В интервью NBC он сообщил, что не будет получать президентскую зарплату, составляющую 400 тысяч долларов в год, а также откажется от пожизненной пенсии.

Стало известно, от чего откажется Трамп на посту президента США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Я не приму ни цента. Это мой вклад в снижение государственных расходов", — подчеркнул Трамп.

В интервью NBC Трамп заявил, что он может стать первым президентом США, не получавшим денег за работу — "за исключением, может быть, Джорджа Вашингтона".

Ранее, во время своей первой каденции, Трамп уже отказывался от президентской зарплаты, направляя средства на благотворительность и различные программы, включая охрану национальных парков.

Несмотря на такие шаги, Трамп остается одним из богатейших людей в США. По данным Forbes, его состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп-младший и Илон Маск посмеялись над картинкой, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом. Репост такого сообщения сын новоизбранного президента США и его сторонник – миллиардер Илон Маск – сделали в соцсети Маска "Х" (быв. Твиттер).

К фото визита президента Украины Владимира Зеленского в США и общения с Дональдом Трампом неизвестные прифотошопили шапку Кевина Маккалистера – главного героя рождественской саги "Один дома", в которой, как известно, снялся и Дональд Трамп в 1992 году.                       



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