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Стало известно, от кого поступил приказ ограничить работу Starshield для Украины

По данным Reuters, Пентагон получил указание замедлить работу спутниковой системы, от которой зависят связь украинских военных и управление дронами-перехватчиками

16 октября 2026, 06:47
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Кравцев Сергей

Ограничение работы спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи на фронте и выполнения боевых задач с помощью беспилотников, могло стать решением непосредственно Белого дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских и одного западного высокопоставленного чиновника.

Стало известно, от кого поступил приказ ограничить работу Starshield для Украины

США. Фото: из открытых источников

По информации собеседников агентства, Пентагону поступило распоряжение замедлить работу системы для украинских военных. При этом источники не уточнили, кто именно принял решение, и кто отвечал за его исполнение.

Ограничения совпали по времени с давлением президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Американский лидер требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В Белом доме отрицают, что Трамп лично запрашивал подобные меры.

"Президент никогда не делал подобного запроса", — заявил американский чиновник. 

Однако администрация не ответила на вопрос, могло ли распоряжение исходить от других должностных лиц.

После внезапных перебоев во вторник и среду украинские высокопоставленные чиновники связались с представителями Белого дома, Госдепартамента и Пентагона. По словам одного из украинских чиновников, в Вашингтоне объяснили Киеву, что решение было принято на уровне Белого дома.

Украинские военные предупреждают, что ограничения осложнили ударные операции против российских войск, нарушили логистику на оккупированных территориях и сократили возможности применения дронов-перехватчиков против российских беспилотников типа "Шахед".

Starshield разработана SpaceX для государственных структур и ведомств национальной безопасности. Илон Маск подчеркнул, что система принадлежит правительству США и контролируется им. Следовательно, решения об ограничении скорости или использования принимают Пентагон либо президент США.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/order-limit-starshield-ukraine-came-inside-white-house-sources-say-2026-10-15/
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