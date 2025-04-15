Стало известно, почему США сорвали принятие резолюции с осуждением удара РФ по Сумам

Команда Дональда Трампа, вероятно, уверена, что до конца апреля все же будет заключено какое-то соглашение с Россией о прекращении огня, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно поэтому, по его убеждению, избегает провоцировать кремлевского диктатора Владимира Путина. Отсюда, говорит эксперт, и заявления типа того, что с массовым убийством в Сумах — "они ошиблись", с резолюцией ООН – "мы сохраняем пространство для мирных переговоров".

США и РФ

Как говорит Голобуцкий, администрация Трампа действительно сорвала принятие совместного заявления G7 с осуждением ракетного удара России по Сумам – в частности, из-за формулировки "это еще одно свидетельство решимости России продолжать войну".

"Ведь это якобы помешало бы договариваться с Путиным. При том что такие резолюции вообще ни к чему не обязывают. Это способ обозначить стороны: кто кому "свой". Следовательно, Трампа убедили, что если Путина не обижать и не раздражать, то удастся уговорить его согласиться хоть на какой-то формат прекращения огня. Так что Белый дом ждет договоренностей", — говорит эксперт.

Тем временем в Украине президентом заранее уже подан в ВР законопроект о продлении военного времени с 9 мая. То есть, подчеркивает Голобуцкий, на Банковой убеждены, что договоренности невозможны, на что бы ни надеялся Трамп.

"С другой стороны, если есть такая уверенность – зачем спешить? Это должно стать знаком для Трампа и ЕС, что Киев не верит в договоренности – жмите на Путина активнее?" – отмечает политтехнолог.

Однако эксперт обратил внимание на то, что глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "мирное решение в Украине предполагает ее безъядерный статус, упразднение дискриминационных законов и признание суверенитета границ РФ".

То есть, говорит Голобуцкий, речь идет о том, что нужно отдать России полностью области, которые враг так и не захватил, и вернуть "русский мир" – в обмен на формальное состояние прекращения огня.

"То есть все на ничто. В любом случае, ждать промежуточной развязки осталось недолго", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Нарышкин сказал, на какие условия должна согласиться Украина ради мира.



