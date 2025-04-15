Стало известно, почему США сорвали принятие резолюции с осуждением удара РФ по Сумам

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Ткачик Олеся
Команда Дональда Трампа, вероятно, уверена, что до конца апреля все же будет заключено какое-то соглашение с Россией о прекращении огня, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно поэтому, по его убеждению, избегает провоцировать кремлевского диктатора Владимира Путина. Отсюда, говорит эксперт, и заявления типа того, что с массовым убийством в Сумах — "они ошиблись", с резолюцией ООН – "мы сохраняем пространство для мирных переговоров".
США и РФ
Как говорит Голобуцкий, администрация Трампа действительно сорвала принятие совместного заявления G7 с осуждением ракетного удара России по Сумам – в частности, из-за формулировки "это еще одно свидетельство решимости России продолжать войну".
Тем временем в Украине президентом заранее уже подан в ВР законопроект о продлении военного времени с 9 мая. То есть, подчеркивает Голобуцкий, на Банковой убеждены, что договоренности невозможны, на что бы ни надеялся Трамп.
Однако эксперт обратил внимание на то, что глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "мирное решение в Украине предполагает ее безъядерный статус, упразднение дискриминационных законов и признание суверенитета границ РФ".
То есть, говорит Голобуцкий, речь идет о том, что нужно отдать России полностью области, которые враг так и не захватил, и вернуть "русский мир" – в обмен на формальное состояние прекращения огня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Нарышкин сказал, на какие условия должна согласиться Украина ради мира.
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