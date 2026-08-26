Стало известно, почему Трамп передумал о лицензиях Patriot для Украины

Обещанная Украине лицензия на производство американских систем противовоздушной обороны Patriot пока не была передана. По словам бывшего спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, причиной стали опасения американских оборонных компаний относительно защиты своей интеллектуальной собственности.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Келлог рассказал, что 8 июля президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому о готовности передать Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако спустя примерно три недели американский лидер заявил, что окончательного соглашения еще нет.

По мнению Келлога ситуация могла измениться после вмешательства крупных американских производителей оружия. Среди них он по отдельности назвал компанию Lockheed Martin. Именно она участвует в производстве компонентов Patriot.

"На самом деле произошло так: люди или компании вроде Lockheed Martin, большие оборонительные гиганты, занервничали из-за передачи Украины, как они это называют, лицензии своей интеллектуальной собственности", — пояснил генерал.

Сам Келлог считает аргументы оборонных компаний недостаточными. По его мнению, Украина могла бы не просто производить системы по американской лицензии, но быстрее внедрять новые технологические решения.

"Почему мне нравится идея, чтобы Украина это делала? Потому что здесь могут работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями. Надо дать украинцам этот шанс", – заявил Келлог.

Келлог также сообщил, что по завершении своего визита планирует лично обсудить ситуацию с Трампом. Он намерен убедить президента США пересмотреть позицию по лицензии.

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