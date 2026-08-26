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Стало відомо, чому Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України

Кіт Келлог пояснив, чому Україна досі не отримала ліцензію на виробництво Patriot.

26 серпня 2026, 20:55
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Slava Kot

Обіцяна Україні ліцензія на виробництво американських систем протиповітряної оборони Patriot наразі не була передана. За словами колишнього спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, причиною стали побоювання американських оборонних компаній щодо захисту своєї інтелектуальної власності.

Стало відомо, чому Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України

Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел

Келлог розповів, що 8 липня президент США Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Однак приблизно через три тижні американський лідер заявив, що остаточної угоди ще немає.

На думку Келлога, ситуація могла змінитися після втручання великих американських виробників зброї. Серед них він окремо назвав компанію Lockheed Martin. Саме вона бере участь у виробництві компонентів Patriot.

"Насправді сталося так: люди або компанії на кшталт Lockheed Martin, великі оборонні гіганти, занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензії своєї інтелектуальної власності", — пояснив генерал.

Сам Келлог вважає аргументи оборонних компаній недостатніми. На його думку, Україна могла б не просто виробляти системи за американською ліцензією, а й швидше впроваджувати нові технологічні рішення.

"Чому мені подобається ідея, щоб Україна це робила? Тому що тут можуть працювати швидше і, ймовірно, краще з новими рішеннями. Треба дати українцям цей шанс", — заявив Келлог.

Келлог також повідомив, що після завершення свого візиту планує особисто обговорити ситуацію з Трампом. Він має намір переконати президента США переглянути позицію щодо ліцензії.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OAPZ3sOEkyM
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