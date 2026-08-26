Стало відомо, чому Трамп передумав щодо ліцензій Patriot для України

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Slava Kot
Обіцяна Україні ліцензія на виробництво американських систем протиповітряної оборони Patriot наразі не була передана. За словами колишнього спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, причиною стали побоювання американських оборонних компаній щодо захисту своєї інтелектуальної власності.
Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел
Келлог розповів, що 8 липня президент США Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Однак приблизно через три тижні американський лідер заявив, що остаточної угоди ще немає.
На думку Келлога, ситуація могла змінитися після втручання великих американських виробників зброї. Серед них він окремо назвав компанію Lockheed Martin. Саме вона бере участь у виробництві компонентів Patriot.
Сам Келлог вважає аргументи оборонних компаній недостатніми. На його думку, Україна могла б не просто виробляти системи за американською ліцензією, а й швидше впроваджувати нові технологічні рішення.
Келлог також повідомив, що після завершення свого візиту планує особисто обговорити ситуацію з Трампом. Він має намір переконати президента США переглянути позицію щодо ліцензії.