Стало известно, почему Трамп рассыпается в комплиментах Путину

История с тем, как США шантажировали Украину с договором о недрах, и как после провала этого шантажа продолжили переговоры, как будто ничего не произошло, должна стать уроком для всех, кто ежедневно впадает в истерику, воспринимая все подряд заявления администрации Дональда Трампа за чистую монету, отмечает политический эксперт Алексей Паныч.

Дональд Трамп

Именно поэтому он напомнил правила того стиля бизнес-переговоров, который исповедует Трамп. Во-первых, он убежден, что говорить можно все что угодно. Если одними заявлениями удастся испугать, деморализовать или подкупить другую сторону переговоров – это залог быстрого и легкого успеха.

Во-вторых, Трамп убежден, что из союзников и клиентов можно и нужно выжимать максимум, они ведь младшие партнеры, никуда не денутся. Поэтому здесь нужно говорить жестко.

В-третьих, по мнению Трампа врага, наоборот, нужно убаюкивать комплиментами.

"А вдруг получится обменять эти комплименты, которые нам ничего не стоят, на какие-то уступки с его стороны? Ему приятно – вам выгодно. Глупый партнер по переговорам покупается на слова и проигрывает. Умный партнер по переговорам четко просчитывает реальный баланс сил и интересов, и ориентируется не на то, что другая сторона ему говорит, а на то, в чем, по его расчету, другая сторона действительно заинтересована (и насколько она в этом заинтересована). Если расчеты и интересы обеих сторон совпадают, они достигают взаимовыгодной договоренности", — отмечает Паныч.

То есть, по его словам, сейчас проходят торги сторон. При этом эксперт добавил, что "точка равновесия" в этих переговорах может быть достигнута только в случае, если результат смогут оказать как свою победу и Трамп, и Путин.

"Но победа Трампа невозможна без уступок со стороны Путина – иначе весь мир скажет, что американский президент просто прогнулся под российского. Гарантирую, что такой славы Трампу не нужно – хотя бы потому, что ему еще с Китаем иметь дело. Однако со стороны Путина любая уступка уже влечет за собой риск "потери лица" и ощущение поражения, с возможными катастрофическими последствиями внутри страны. Все украинские территории, даже не захваченные, уже внесены в Конституцию РФ; следовательно, мосты сожжены и отступление невозможно", — подчеркнул Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ отказались идти на компромиссы по территориям.



