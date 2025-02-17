Стало известно, почему Трамп рассыпается в комплиментах Путину

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Ткачик Олеся
История с тем, как США шантажировали Украину с договором о недрах, и как после провала этого шантажа продолжили переговоры, как будто ничего не произошло, должна стать уроком для всех, кто ежедневно впадает в истерику, воспринимая все подряд заявления администрации Дональда Трампа за чистую монету, отмечает политический эксперт Алексей Паныч.
Дональд Трамп
Именно поэтому он напомнил правила того стиля бизнес-переговоров, который исповедует Трамп. Во-первых, он убежден, что говорить можно все что угодно. Если одними заявлениями удастся испугать, деморализовать или подкупить другую сторону переговоров – это залог быстрого и легкого успеха.
Во-вторых, Трамп убежден, что из союзников и клиентов можно и нужно выжимать максимум, они ведь младшие партнеры, никуда не денутся. Поэтому здесь нужно говорить жестко.
В-третьих, по мнению Трампа врага, наоборот, нужно убаюкивать комплиментами.
То есть, по его словам, сейчас проходят торги сторон. При этом эксперт добавил, что "точка равновесия" в этих переговорах может быть достигнута только в случае, если результат смогут оказать как свою победу и Трамп, и Путин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ отказались идти на компромиссы по территориям.
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