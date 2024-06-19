Стало известно, почему визит Путина в КНДР вызвал серьезное напряжение у Штатов

Российский диктатор Владимир Путин посетил с двухдневным визитом в Северную Корею. Вероятно, что во время этой поездки два диктатора достигли согласия по сотрудничеству, ведь России нужны артиллерийские снаряды, а в Северной Корее – российские технологии.

Путин и Ким Чен Ын

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, такое сотрудничество может оказать опасные последствия для развития событий на линии фронта. США обеспокоены, ведь их помощь Украине значительно меньше, чем Пхеньян уже передал Москве.

По словам Селезнева, американские чиновники сильно нервничают из-за визита Путина в КНДР. Северная Корея уже передала России 5 миллионов снарядов, что значительно превышает объем помощи, которую Украина получила от западных партнеров за 2,5 года полномасштабного вторжения.

Как подчеркнул эксперт, корейские снаряды не всегда эффективны, некоторые взрываются прямо в стволах российских артиллерийских систем, но благодаря большому количеству они могут создать Украине определенные проблемы.

Селезнев объяснил, что визит Путина не случайный – он ищет ресурсы для продолжения войны против Украины. Российский оборонно-промышленный комплекс не способен полностью обеспечить все потребности окупантов, поэтому Путин ищет артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. И это все, подчеркивает эксперт, влияет на ситуацию в поле боя.

По мнению Селезнева, Россия может предоставить КНДР авиацию, ядерные и космические технологии. Возможностей для сотрудничества у двух диктаторских стран немало. Ким Чен Ын также заинтересован в доминировании в регионе, где расположена Северная Корея, в противостоянии с правительством Южной Кореи. Он имеет определенные амбиции и заинтересован в получении современных ядерных технологий, – заметил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ким Чен Ын хочет с помощью РФ сформировать ядерную триаду.



