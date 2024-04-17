Стало известно, поддержат ли демократы идею Джонсона о помощи Украине отдельным законопроектом

Представители Демократической партии в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона по поводу отдельных законопроектов, в которых будет содержаться помощь Украине, Израилю и Тайваню. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Лидеры демократов в нижней палате Конгресса отметили, что могут поддержать инициативу спикера только в том случае, если в него будут включены ключевые пункты сенатского законопроекта с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

"Главное – это содержание законопроекта. Содержание имеет значение", — сказал член Палаты представителей-демократ Пит Агилар.

Он уточнил, что после того, как Джонсон обнародует точные детали своего плана, несколько ведущих демократов, включая глав комитетов по разведке, иностранным делам и ассигнованиям, рассмотрят четыре законопроекта. Это необходимо, чтобы документы "прошли тест на содержание".

"Если эти люди укажут, что содержание законопроектов, о которых мы говорим, соответствует этому тесту, чтобы помочь Украине, помочь нашим союзникам, предоставить гуманитарную помощь, тогда демократы Палаты представителей и команда лидеров будут работать над тем, чтобы найти подходящий процесс для реализации", — подчеркнул Агилар.

При этом член Палаты представителей-демократ Кэтрин Кларк выразила надежду, что конгрессменам удастся достичь соглашения о содержании законопроектов.

В то же время конгрессмен-демократ Тони Карденас обеспокоен инициативой Джонсона об отдельных законопроектах.

"Я не думаю, что это хорошо. Я думаю, что они оставят нас на произвол судьбы по некоторым инициативам. Нам нужно сделать законопроект, который будет всеобъемлющим", — отметил он.

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