Стало известно, поддержат ли демократы идею Джонсона о помощи Украине отдельным законопроектом

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Кравцев Сергей
Представители Демократической партии в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона по поводу отдельных законопроектов, в которых будет содержаться помощь Украине, Израилю и Тайваню. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Лидеры демократов в нижней палате Конгресса отметили, что могут поддержать инициативу спикера только в том случае, если в него будут включены ключевые пункты сенатского законопроекта с помощью Украине, Израилю и Тайваню.
Он уточнил, что после того, как Джонсон обнародует точные детали своего плана, несколько ведущих демократов, включая глав комитетов по разведке, иностранным делам и ассигнованиям, рассмотрят четыре законопроекта. Это необходимо, чтобы документы "прошли тест на содержание".
При этом член Палаты представителей-демократ Кэтрин Кларк выразила надежду, что конгрессменам удастся достичь соглашения о содержании законопроектов.
В то же время конгрессмен-демократ Тони Карденас обеспокоен инициативой Джонсона об отдельных законопроектах.
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