Стало известно, при каких условиях Байден согласится на членство Украины в НАТО

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Ткачик Олеся
Как считает Андрей Шкиль, заявление президента США Джо Байдена о перспективе членства Украины в НАТО можно трактовать так: "действительно Украина станет членом НАТО, когда это членство Украине будет ненужным".
Джо Байден
То есть, по словам политика, Украине предложат членство в Альянсе, когда Россия будет разгромлена, сама российская империя рухнет, а все части империи обретут независимость и ПДЧ с переговорами о вступлении в ЕС.
Кроме того, иронизирует Шкиль, предпосылкой для членства Украины в НАТО будет тот момент, когда Беларусь во главе с сыном Лукашенко присоединилась к ЕС и НАТО.
Кроме того, Байден захочет, чтобы Турция признала независимость Курдистана и признала целостность Кипра, Югославия признала Косово, а Босния поборола коррупцию и противоречия и стала членом НАТО, ЕС и Шенгенской зоны. Талибан разрешил обучение женщинам и признал права ЛГБТ. При этом Туркмения должна войти в ЕС и НАТО вместе с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном и Узбекистаном тоже.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден начал прямые торги с Путиным.
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