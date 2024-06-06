Стало известно, при каких условиях Байден согласится на членство Украины в НАТО

Как считает Андрей Шкиль, заявление президента США Джо Байдена о перспективе членства Украины в НАТО можно трактовать так: "действительно Украина станет членом НАТО, когда это членство Украине будет ненужным".

Джо Байден

То есть, по словам политика, Украине предложат членство в Альянсе, когда Россия будет разгромлена, сама российская империя рухнет, а все части империи обретут независимость и ПДЧ с переговорами о вступлении в ЕС.

Кроме того, иронизирует Шкиль, предпосылкой для членства Украины в НАТО будет тот момент, когда Беларусь во главе с сыном Лукашенко присоединилась к ЕС и НАТО.

"Китай сверг режим компартии и арестовали Си, признал независимость Тайваня и Тибета, Иран сверг режим мул, Палестина признала Израиль со столицей в Иерусалиме и избрала демократическое правительство, которое признало Израиль, КНДР объединились с Кореей Саудовская Аравия запретила дискриминацию женщин и стала светским государством",

– отметил Шкиль.

Кроме того, Байден захочет, чтобы Турция признала независимость Курдистана и признала целостность Кипра, Югославия признала Косово, а Босния поборола коррупцию и противоречия и стала членом НАТО, ЕС и Шенгенской зоны. Талибан разрешил обучение женщинам и признал права ЛГБТ. При этом Туркмения должна войти в ЕС и НАТО вместе с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном и Узбекистаном тоже.

"Конечно, будут оставаться вопросы по Мали, Чаду и Зимбабве, но на такой риск Байден уже сможет решиться, чтобы начать разговоры о ближайших перспективах вступления Украины в течение 2-3 лет в НАТО",

– иронизирует Шкиль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден начал прямые торги с Путиным.



