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Стало известно, при каких условиях Байден согласится на членство Украины в НАТО

Президент Джо Байден считает, что Украина может добиться определенных побед и без членства в НАТО. Как считает политик Андрей Шкиль, американский президент может согласиться на членство Украины в Альянсе по нескольким условиям

сегодня, 20:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Андрей Шкиль, заявление президента США Джо Байдена о перспективе членства Украины в НАТО можно трактовать так: "действительно Украина станет членом НАТО, когда это членство Украине будет ненужным".

Стало известно, при каких условиях Байден согласится на членство Украины в НАТО

Джо Байден

То есть, по словам политика, Украине предложат членство в Альянсе, когда Россия будет разгромлена, сама российская империя рухнет, а все части империи обретут независимость и ПДЧ с переговорами о вступлении в ЕС.

Кроме того, иронизирует Шкиль, предпосылкой для членства Украины в НАТО будет тот момент, когда Беларусь во главе с сыном Лукашенко присоединилась к ЕС и НАТО.

"Китай сверг режим компартии и арестовали Си, признал независимость Тайваня и Тибета, Иран сверг режим мул, Палестина признала Израиль со столицей в Иерусалиме и избрала демократическое правительство, которое признало Израиль, КНДР объединились с Кореей Саудовская Аравия запретила дискриминацию женщин и стала светским государством",
– отметил Шкиль.

Кроме того, Байден захочет, чтобы Турция признала независимость Курдистана и признала целостность Кипра, Югославия признала Косово, а Босния поборола коррупцию и противоречия и стала членом НАТО, ЕС и Шенгенской зоны. Талибан разрешил обучение женщинам и признал права ЛГБТ. При этом Туркмения должна войти в ЕС и НАТО вместе с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном и Узбекистаном тоже.

"Конечно, будут оставаться вопросы по Мали, Чаду и Зимбабве, но на такой риск Байден уже сможет решиться, чтобы начать разговоры о ближайших перспективах вступления Украины в течение 2-3 лет в НАТО",
– иронизирует Шкиль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден начал прямые торги с Путиным.




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Источник: https://www.facebook.com/AndrijShkil/posts/pfbid02V3WMyrN3zR2pkJfquN5DFepHjf2zMyqVYG74SkH2mJapiaexPv5xWmV4GATFk4bol
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