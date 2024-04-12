Стало известно, верят ли простые американцы в то, что Украина победит Россию

Больше простых американцев стало поддерживать оказание помощи Украине в войне с Россией, однако это все же не абсолютное большинство, свидетельствуют результаты опроса.

Американцы не верят в победу Украины

В частности, по данным опроса, более трети респондентов (36%) считают, что Соединенные Штаты не оказывают достаточно помощи Украине в войне против России. В то же время, такое же количество опрошенных утверждают, что США делают слишком многое, чтобы поддержать Киев.

В ноябре 41% опрошенных считали, что США делают слишком многое для помощи Украине, по сравнению с 25% тех, кто сказал, что делается недостаточно. Это частично связано с ростом количества независимых экспертов, которые теперь поддерживают увеличение помощи Украине.

В частности, среди сторонников Демократической партии примерно 60% считают, что поддержка Украины недостаточна. По данным социологов, около 34% "независимых" и 15% республиканцев высказали схожее мнение.

Также наблюдается рост числа американцев, считающих, что Россия побеждает в войне против Украины. Около 23% респондентов утверждают, что Кремль одерживает победу, что на 9 пунктов больше, чем осенью прошлого года. В то же время, только 12% взрослых американцев верят в победу Украины, что на 8 пунктов меньше. В общей сложности, по мнению 65% опрошенных, война доходит до тупика.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять выделение помощи Украине. Поэтому ситуация на фронте меняется в пользу врага. Как отмечают эксперты, своими действиями Вашингтон создал для страны-агрессора "окно возможностей" и она им активно пользуется. К сожалению, Силы обороны сдерживают нашествие окупантов ценой потери территорий.