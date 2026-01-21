Стало известно, зачем на самом деле Трампу "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп может остаться главой "Совета мира" даже после своего президентского срока. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Совет мира

"Президент... Трамп все еще может возглавить предложенный им "Совет мира" после ухода из Белого дома. (Он будет главой – ред.) до тех пор, пока он не подаст в отставку", — сказал неназванный американский чиновник.

Он добавил, что будущий президент США сможет назначить или выдвинуть официального представителя США в совет директоров.

Bloomberg отмечает, что возможность пожизненного пребывания Трампа в должности председателя совета директоров – это очередной нюанс в создании знаковой дипломатической инициативы, вызывающей сопротивление со стороны других лидеров G7. Также это происходит на фоне попытки администрации прояснить, кто войдет в состав совета, как он будет руководствоваться и как будет функционировать.

Стоит отметить, на прошлой неделе Белый дом объявил о назначении нескольких представителей в Исполнительный совет, включая госсекретаря Марка Рубио, спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Но оставалось непонятным, считаются ли они представителями США или предназначены в личном качестве.

