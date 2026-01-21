logo_ukra

Стало відомо, навіщо насправді Трампу "Рада миру"
Стало відомо, навіщо насправді Трампу "Рада миру"

Bloomberg пише про те, що Трамп може довічно очолювати "Раду миру"

21 січня 2026, 07:18
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп може залишитися головою "Ради миру" навіть після свого президентського терміну. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Стало відомо, навіщо насправді Трампу "Рада миру"

Рада миру

"Президент... Трамп усе ще може очолити запропоновану ним "Раду миру" після відходу з Білого дому. (Він буде головою – ред.) доти, доки він не подасть у відставку", — сказав неназваний американський чиновник.

Він додав, що майбутній президент США зможе призначити або висунути офіційного представника США до ради директорів.

"Bloomberg" зазначає, що можливість довічного перебування Трампа на посаді голови ради директорів — це черговий нюанс у створенні знакової дипломатичної ініціативи, що викликає опір з боку інших лідерів G7. Також це відбувається на тлі намагання адміністрації прояснити, хто ввійде до складу ради, як вона керуватиметься і як функціонуватиме.

Варто зазначити, минулого тижня Білий дім оголосив про призначення кількох представників до Виконавчої ради, включно з держсекретарем Марко Рубіо, спецпосланцем Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Але залишалося незрозумілим, чи вважаються вони представниками США, чи призначені в особистій якості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – навіщо Трампу Рада миру з Росією: чи є привід для хвилювання. Експерти детально проаналізували ситуацію.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-20/trump-suggests-board-of-peace-could-supplant-united-nations
