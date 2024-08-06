Стало известно, зачем США забрали из тюрьмы российских политиков: что хочет повторить Вашингтон

Как отмечает бывший генпрокурор Юрий Луценко, сам факт того, что американцы провели с Кремлем обмен не только своих граждан, но и российских политиков означает, что в США продолжают мечтать о повторении 1991 года, когда на костях СССР в новую российскую власть была делегирована куча прозападных. либералов типа Гайдара и Немцова.

Джо Байден

"К сожалению, история ничему не учит. Никакой эволюционный либерально-демократический транзит в России не возможен. Сейчас даже больше, чем в 1991 году", – считает Луценко.

По его словам, уволенные политики искренне верят в свое возвращение в "прекрасную Россию будущего", где их триумфально встретит внезапно прозреющий и захотящий демократии народ.

Поэтому они и говорят на пресс-конференции не нам, украинцам, а своему электорату. Давайте не наказывать, говорят, народ-богоносец, Рафик не виноват. Бесполезно, конечно. И отвратительно", — говорит политик.

При этом он говорит, что хорошо бы привезти этих "хороших русских" в Украину.

"Ткнул бы их мордой в наши раны. Провел бы им встречи с родителями изнасилованных и убитых детей, показал бы людей-скелетов, возвращаемых нам из русского плена. Отправил бы троицу на агитацию к плененным россиянам. Может, что-то это их научит", — добавил Луценко.

По его словам, в этой ситуации, когда Западу снова внушают миф о возможной демократической России, Украине главное не молчать.

"К сожалению, пока наша власть с треском проигрывает поддержку у западных политических элит и западного общественного мнения. Докатились до того, что единственным украинским месседжем в последний месяц стала готовность к переговорам с РФ. Потому что так, мол, хочет мир", — подчеркнул Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение о том, что обмен заключенными может свидетельствовать о том, что Запад хочет договариваться с диктатором Путиным.



