Станет ли Россия экономической колонией Китая, - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная кампания президента России Владимира Путина в Украине обернулась огромным стратегическим провалом, и Москва может стать экономической колонией Китая, пишут "Комментарии".



Путин вряд ли сделает уроки из своих ошибок, допущенных за последние 14 месяцев

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"Только подумайте, какое влияние на экономические перспективы России повлияют не только на потери в живой силе и технике, но и на понижение, которое испытала российская армия, выявление ее слабостей, долгосрочный ущерб от санкций и мер экспортного контроля, а также результат более тысячи западных фирм" , – заявил Бернс, выступая в Университете Райса в Хьюстоне.

По словам директора ЦРУ, в начале войны Путин намеревался расколоть и ослабить НАТО, а на самом деле НАТО сейчас сплочено как никогда. Блок только что принял в свои ряды нового члена, Финляндию, и скорее всего примет еще одного – Швецию.

"И если взглянуть на реальную ситуацию, то можно увидеть, что Россия становится все более зависимой от Китая и в некоторых отношениях рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависимой от экспорта энергетических ресурсов и сырья в эту страну", – сказал Бернс, добавив, что Путин сам ведет Россию к этому.

В конце 2021 года президент Джо Байден отправлял Бернса в Москву в рамках последних попыток уговорить Путина не вступать в войну, но глава ЦРУ вернулся с убеждением, что президент России уже принял решение. По мнению Бернса, Путин вряд ли извлечет уроки из своих ошибок, допущенных за последние 14 месяцев.

"Он ставит на то, что ему удастся перемолоть украинцев и истощить Запад. Он думает и хочет, чтобы мы думали, что он может заставить время работать на него, сказал Бернс в своем вступительном слове. – Он по-прежнему убежден, что Украина важнее для него, чем для нас. Думаю, Путин также ошибся в этой ставке, как и в своих предположениях перед вторжением", – говорит Бернс.

В марте глава КНР Си Цзиньпин посетил Москву и подписал долгосрочные соглашения с Путиным, которые предоставляют китайским фирмам непропорционально большой доступ на рынок в таких секторах, как финансы, технологии, сельское хозяйство и космос. Ожидается, что эти соглашения расширят использование Россией китайского юаня.

По мнению наблюдателей, Путин получил нужную ему сейчас выгоду, которая включает влиятельное политическое прикрытие со стороны китайского коллеги, избегающего прямого осуждения российского вторжения.

"Думаю, партнерство между Китаем Си Цзиньпина и Россией Владимира Путина сегодня очень крепкое", – говорит Бернс.

Однако, Пекин пока воздерживается от ссылки на оружие Москве для использования на поле боя. Китай предложил квазимирный план прекращения войны в Украине и дистанцировался от бряцания ядерного оружия, которым занимается Путин.

"Это важное партнерство, которому, я думаю, преданы оба лидера. Но по крайней мере, пока это не "безграничная" дружба", — резюмировал Бернс.

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