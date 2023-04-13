Станет ли Россия экономической колонией Китая, - директор ЦРУ

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная кампания президента России Владимира Путина в Украине обернулась огромным стратегическим провалом, и Москва может стать экономической колонией Китая, пишут "Комментарии".
Путин вряд ли сделает уроки из своих ошибок, допущенных за последние 14 месяцев
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам директора ЦРУ, в начале войны Путин намеревался расколоть и ослабить НАТО, а на самом деле НАТО сейчас сплочено как никогда. Блок только что принял в свои ряды нового члена, Финляндию, и скорее всего примет еще одного – Швецию.
В конце 2021 года президент Джо Байден отправлял Бернса в Москву в рамках последних попыток уговорить Путина не вступать в войну, но глава ЦРУ вернулся с убеждением, что президент России уже принял решение. По мнению Бернса, Путин вряд ли извлечет уроки из своих ошибок, допущенных за последние 14 месяцев.
В марте глава КНР Си Цзиньпин посетил Москву и подписал долгосрочные соглашения с Путиным, которые предоставляют китайским фирмам непропорционально большой доступ на рынок в таких секторах, как финансы, технологии, сельское хозяйство и космос. Ожидается, что эти соглашения расширят использование Россией китайского юаня.
По мнению наблюдателей, Путин получил нужную ему сейчас выгоду, которая включает влиятельное политическое прикрытие со стороны китайского коллеги, избегающего прямого осуждения российского вторжения.
Однако, Пекин пока воздерживается от ссылки на оружие Москве для использования на поле боя. Китай предложил квазимирный план прекращения войны в Украине и дистанцировался от бряцания ядерного оружия, которым занимается Путин.
Читайте также на страницах "Комментариев" — новая игра Путина: пешки не сильно поменялись.
Обсуждения
Новости