Старшая дочь Трампа затмила Меланию своим луком в Конгрессе (ФОТО)

24 февраля в США состоялось ежегодное послание президента Дональда Трампа в Конгресс, на котором собрались почти все члены семьи политика. Среди гостей была и его старшая дочь Иванка Трамп, чей образ активно обсуждали американские медиа.

Иванка и Мелания Трамп (фото из открытых источников)

По данным издания Irish Star, Иванка появилась на мероприятии в стильном костюме бренда Oscar de la Renta стоимостью около 7 тысяч долларов. Наряды состояли из серо-черной юбки-карандаша с эффектом омбре и приталенного пиджака в тон, что создавало элегантный и одновременно сдержанный образ.

Первая леди Мелания Трамп выбрала более классический стиль — черный брючный костюм в сочетании с белой блузкой с воротником. Образ дополняли вечерний макияж и аккуратная укладка. По мнению таблоидов, именно контраст стилей послужил причиной сравнений между двумя женщинами.

Американские СМИ уже много лет описывают отношения Мелании и Иванки как прохладные, хотя официально представители обеих сторон отрицают конфликты. Журналисты вспоминают несколько эпизодов, якобы свидетельствующих о напряжении между ними.

В частности, во время первого президентского срока Трампа, когда Мелания не сразу переехала в Белый дом, Иванка фактически исполняла часть публичных обязанностей первой леди. Сообщалось, что ее идея переименовать "Офис первой леди" в "Офис первой семьи" вызвала недовольство Мелании.

Еще один резонансный эпизод описала бывшая советница первой леди Стефани Уинстон-Волкофф в книге Мелания и я. По ее словам, команда Мелании во время инаугурации якобы даже корректировала ракурсы камер, чтобы Иван не попадал в ключевые кадры церемонии.

Также в медиа появлялись предположения, что окружение Иванки могло быть причастно к скандалу с плагиатом речи Мишель Обама, которую Мелания произнесла на съезде Республиканской партии в 2016 году. В то же время, эти утверждения остаются неподтвержденными.

Журналисты обратили внимание и на то, что во время второй инаугурации Трампа Иванка и Мелания почти не взаимодействовали публично, несмотря на то, что стояли рядом — что снова подогрело слухи о напряженных отношениях между супругой и дочерью президента.

