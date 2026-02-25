logo_ukra

Старша донька Трампа затьмарила Меланію своїм луком у Конгресі (ФОТО)

Іванка Трамп з’явилася у Конгресі у стильному дорогому костюмі

25 лютого 2026, 23:48
Лиля Воробьева

 24 лютого у США відбулося щорічне послання президента Дональд Трамп до Конгресу, на якому зібралися майже всі члени родини політика. Серед гостей була і його старша донька — Іванка Трамп, чий образ активно обговорювали американські медіа.

За даними видання Irish Star, Іванка з’явилася на заході у стильному костюмі бренду Oscar de la Renta вартістю близько 7 тисяч доларів. Вбрання складалося із сіро-чорної спідниці-олівця з ефектом омбре та приталеного піджака в тон, що створювало елегантний і водночас стриманий образ.

Натомість перша леді Меланія Трамп обрала більш класичний стиль — чорний брючний костюм у поєднанні з білою блузкою з коміром. Образ доповнювали вечірній макіяж та акуратна укладка. На думку таблоїдів, саме контраст стилів став причиною порівнянь між двома жінками.

Американські ЗМІ вже багато років описують стосунки Меланії та Іванки як "прохолодні", хоча офіційно представники обох сторін заперечують конфлікти. Журналісти згадують кілька епізодів, які нібито свідчать про напруження між ними.

Зокрема, під час першого президентського терміну Трампа, коли Меланія не одразу переїхала до Білого дому, Іванка фактично виконувала частину публічних обов’язків першої леді. Повідомлялося, що її ідея перейменувати "Офіс першої леді" на "Офіс першої родини" викликала невдоволення Меланії.

Ще один резонансний епізод описала колишня радниця першої леді Стефані Вінстон-Волкофф у книзі Меланія і я. За її словами, команда Меланії під час інавгурації нібито навіть коригувала ракурси камер, щоб Іванка не потрапляла в ключові кадри церемонії.

Також у медіа з’являлися припущення, що оточення Іванки могло бути причетним до скандалу з плагіатом промови Мішель Обама, яку Меланія виголосила на з’їзді Республіканської партії у 2016 році. Водночас ці твердження залишаються непідтвердженими.

Журналісти звернули увагу й на те, що під час другої інавгурації Трампа Іванка та Меланія майже не взаємодіяли публічно, попри те що стояли поруч — що знову підігріло чутки про напружені стосунки між дружиною та донькою президента.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російський правитель Володимир Путін відреагував на звернення першої леді США Меланії Трамп, у якому йшлося про незаконно вивезених українських дітей. Про це вона повідомила під час інтерв’ю Fox Business.

"Так, він відповів. Я отримала від нього листа. Мій представник на зв’язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз’єднанням дітей з родинами", – зазначила Меланія Трамп.

 Дружина президента Сполучених Штатів наголосила, що ця тема є для неї надзвичайно важливою. За її словами, найбільшу цінність має момент, коли діти знову опиняються поруч зі своїми батьками й можна побачити їхню радість.
 



Джерело: https://www.irishstar.com/culture/entertainment/sotu-ivanka-trump-outfit-cost-36767598
