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Главная Новости Мир США Стимулировать экономику в условиях карантина: безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов
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Стимулировать экономику в условиях карантина: безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов

Власти решились на такой шаг, чтобы стимулировать экономику и помочь местному бизнесу в условиях карантина

сегодня, 15:08
Автор:

Любовь Блажко

Власти решили помочь безработным жителям штата Гавайи в США довольно необычным способом. Они выделят из бюджета $75 миллионов, из которых по 500 долларов получат около 100 тысяч безработных. Об этом пишет издание buro247.

Стимулировать экономику в условиях карантина: безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов

Безработным на Гавайях раздадут по 500 долларов. ото: pixabay

Но деньги жители получат не наличными, а на специальные ваучеры, которыми они смогут расплатиться в ресторане. Срок действия финансовой помощи тоже есть: потратить деньги нужно до 15 декабря. 

Такой шаг власти решили предпринять для того, чтобы стимулировать экономику в условиях карантина, и заодно помочь местному бизнесу не останавливаться в развитии. Получается, что довольными останутся все причастные стороны: и безработные люди, и заведения, и фермеры, с которыми сотрудничают рестораны. Стоит также отметить, что с помощью специального ваучера можно даже перечислить чаевые официантам. 

Тем не менее, карта все равно остается подарочной, потому что ее нельзя будет пополнить вновь, когда деньги будут потрачены. Она предназначена только для использования в в ресторанах штата Гавайи в США: средства можно потратить только на блюда, алкоголь и чаевые. 

Ранее мы сообщали, на высоте 1484 метра над уровнем моря: в ОАЭ появится новый ресторан.


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