Стивен Кинг отреагировал на спор между Маском и Трампом

Спор между генеральным директором Tesla Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом стал самой большой новостью в мире за последние несколько дней. На эту ссору обоих миллиардеров отреагировал американский писатель Стивен Кинг.

Стивен Кинг. Фото из открытых источников

После своего ухода из DOGE Илон Маск начал активно критиковать закон Трампа о налогах и расходах, который президент США назвал "большим и красивым законопроектом". Однако по мнению Маска, это "отвратительная мерзость", которую сенаторам следует "отменить".

Трамп в ответ назвал Маска "человеком, который потерял смысл", а затем сказал, что "Илон полностью потерял самообладание". Позже Маск заявил, что Трамп засекретил дело педофила Джеффри Эпштейна, поскольку в нем якобы упоминается президент США. Впоследствии Маск удалил это сообщение.

На весь спор отреагировал Стивен Кинг, напомнивший всем, что они действительно наблюдают между Маском и Трампом.

"Пара миллиардеров устроила небольшую ссору между собой. Кому какое дело? В мире есть реальные проблемы", – написал Кинг на платформе X.

Всего за один день ссоры между Трампом и Маском оба потеряли миллиарды долларов собственного состояния. Маск уменьшил свое состояние на 20 миллиардов, однако сохранил позицию самого богатого человека мира, тогда как президент США потерял миллиард долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг давний критик Маска и Трампа. В прошлом году писатель сравнил Трампа с одним из персонажей своей книги, написанной 45 лет назад.

Также "Комментарии" писали, что Кинг резко отреагировал на скандал между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.