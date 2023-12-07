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Стивен Кинг раскритиковал республиканцев: какая причина

Американский писатель осудил Республиканскую партию

сегодня, 22:08
Автор:
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Марьян Ощановский
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Известный американский писатель, автор всемирно известных ужасов и триллеров Стивен Кинг раскритиковал Республиканскую партию США из-за нежелания ее представителей поддерживать проект закона о военной помощи Украине. Об этом Кинг написал на своей странице в социальной сети Х, сообщает портал "Комментарии".

Стивен Кинг раскритиковал республиканцев: какая причина

Стивен Кинг с начала войны поддерживает Украину. Фото из открытых источников

Стивен Кинг написал, что "Путин их любит", комментируя новость о том, что Республиканская партия блокирует продолжение американской помощи Вооруженным силам Украины.


"Король ужасов" уже не впервые высказывается в поддержку Украины и осуждает агрессию РФ. В частности, он неоднократно поддерживал контрнаступление Вооруженных сил и заявлял, что Владимир Путин недооценил способность Украины противостоять российской агрессии.

Как известно, 7 декабря Сенат США провалил голосование за начало работы над законопроектом о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден 6 декабря обратился к Конгрессу. Американский президент призвал членов Республиканской партии до рождественских праздников принять закон о выделении денег на военную помощь Украине. Байден заявил, что республиканцы "хотят буквально прострелить Украине колени прямо на поле боя", что навредит национальной безопасности США.

"Комментарии" также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к оборонным компаниям США с предложением совместно производить вооружение. Зеленский заявил, что Украина хочет не зависеть от партнеров, а стремится стать донором безопасности для своих соседей после того, как сможет гарантировать собственную защиту от РФ. По словам президента, Украина абсолютно реально способна это сделать.



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Источник: https://twitter.com/StephenKing/status/1732735889267114275
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