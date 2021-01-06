Сторонники Трампа ворвались в Капитолий США во время подсчета голосов

Протесты под Капитолием США - сторонники Трампа ворвались в здание. Фото: time.com

Шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест. Данную информацию передает CNN.

Еще днем американцы, которые пришли на акцию протеста, начали рушить барьеры, установленные по периметру Капитолия. Граждане прибегали и к дракам с полицией. Часть людей вела себя очень агрессивно. Некоторые называли правоохранителей "предателями" за то, что они выполняют свою работу.

Офицерам полиции было разрешено использовать перечные баллончики.

Впоследствии правозащитники сообщили, что несколько демонстрантов попали в здание.

Правоохранителям пришлось эвакуировать из Капитолия вице-президента Майка Пенса, который принимал участие в подсчете голосов.

Некоторые граждане обращались в полицию и говорили, что у здания Капитолия есть несколько подозрительных и опасных устройств.

Один из правоохранителей сообщил, что депутатам, которые в то время были в помещении Капитолия, вероятно придется остаться на местах и ждать окончания демонстраций. В случае нападения протестантов депутатам рекомендовали прикрываться стульчиками.

Белый дом пока избегает любых комментариев.

Дональд Трамп написал в своем Твиттере: "Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранительную службу. Они действительно на стороне нашей страны. Будьте мирными!"

Ситуация в США остается нестабильной. Часть событий, которые происходили у Капитолия, можно посмотреть на видео с сайта Time.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что выбранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации.





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