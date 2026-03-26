Странные сообщения из Белого дома: никто не может понять, что на видео

На официальных страницах Белого дома в соцсетях появились странные короткие видео. Однако пользователи не могли понять, что именно они означают, а администрация Трампа не дала никаких объяснений.

Загадочные видео Белого дома удивили соцсети. Фото из открытых источников

Необычные публикации появились в аккаунтах Белого дома в X и Instagram около трех часов ночи по киевскому времени. В первом ролике, который имел хронометраж 4 секунды, видны женские ноги в золотых туфлях. На экране появляется надпись "включите звук", после чего тихий женский голос произносит: "Скоро запуск, да?".

Видео выглядело так, будто его сняли камерой смартфона, устремленной вниз. Никаких пояснений к публикации не было. Несмотря на это, ролик за час просмотрели около миллиона пользователей. Приблизительно через полтора часа после публикации его удалили с обеих платформ.

Некоторые пользователи утверждали, что голос на видео может принадлежать пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, хотя официального подтверждения этому нет.

В отличие от первого видео, второй ролик остался на страницах Белого дома и набрал более 5,5 миллионов просмотров.

Второй ролик оказался еще более загадочным. Он также длится 4 секунды. На нем сначала виден черный экран, после чего раздается звук оповещения. На долю секунды появляется изображение американского флага. Эта запись сопровождалась двумя эмодзи смартфона и знака динамика.

Администрация Трампа пока не объяснила, что означают эти публикации. В сети уже появились разные версии, от возможного взлома аккаунтов до предположений о загадочном анонсе или новой информационной кампании Белого дома.

