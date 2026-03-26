Дивні повідомлення з Білого дому: ніхто не може зрозуміти, що на відео

На офіційних сторінках Білого дому у соцмережах з’явилися дивні короткі відео. Однак користувачі не могли зрозуміти, що саме вони означають, а адміністрація Трампа не надала жодних пояснень.

Загадкові відео Білого дому здивували соцмережі.

Незвичайні публікації з’явилися в акаунтах Білого дому в X та Instagram близько третьої години ночі за київським часом. У першому ролику, який мав хронометраж 4 секунди, видно жіночі ноги в золотих туфлях. На екрані з’являється напис "увімкніть звук", після чого тихий жіночий голос промовляє: "Скоро запуск, так?".

Відео виглядало так, ніби його зняли камерою смартфона, спрямованою вниз. Жодних пояснень до публікації не було. Попри це ролик за годину переглянули близько мільйона користувачів. Приблизно через півтори години після публікації його видалили з обох платформ.

Деякі користувачі стверджували, що голос на відео може належати прессекретарці Білого дому Керолайн Левітт, хоча офіційного підтвердження цьому немає.

На відміну від першого відео, другий ролик залишився на сторінках Білого дому і набрав понад 5,5 мільйона переглядів.

Другий ролик виявився ще більш загадковим. Він також триває 4 секунди. На ньому спочатку видно чорний екран, після чого лунає звук сповіщення. На частку секунди з’являється спотворене зображення американського прапора. Цей запис супроводжувався двома емодзі смартфона та знаку динаміка.

Адміністрація Трампа поки не пояснила, що означають ці публікації. У мережі вже з’явилися різні версії, від можливого зламу акаунтів до припущень про загадковий анонс або нову інформаційну кампанію Білого дому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про тривожний дзвіночок для Трампа. Перші ознаки його катастрофи в США.

Також "Коментарі" писали, що Трамп захоплювався її "обличчям та губами". Скільки заробляє його прессекретарка.