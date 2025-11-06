Страшную скульптуру Дональда Трампа в тюремной робе представили на кресте (ФОТО)

Гиперреалистичная скульптура, изображающая Дональда Трампа, распятого на белом кресте в оранжевой тюремной робе, была выставлена ​​в Базельской художественной галерее в Швейцарии, спустя несколько недель после того, как ее премьера возле Центрального вокзала Базеля была отложена из-за опасений общественного недовольства, передает Euronews.

"Святой или грешник": в Швейцарии "распяли" Дональда Трампа в тюремной робе (ФОТО)

Работа под названием "Святой или грешник" принадлежит британскому художнику Мейсону Сторму, известному своим сатирическим и часто политически заряженным творчеством. Как и Бэнкси, он культивирует анонимность, надевая маски и балаклавы.

Здесь Сторм играет на дихотомии вертикального распятия и горизонтальной тележки для смертной казни, создавая провокационное пространство, где религия и политика смешиваются, чтобы задать вопрос, заслуживает ли действующий президент США рая или смертельной инъекции.

Скульптура страшно реалистичная, захватывающая Конрада Брезника, владельца галереи Gleis 4.

"Видно каждая морщинка, кожа настолько реалистичная, что это действительно беспокоит", — сказал он агентству AFP.

По мнению Брезника, Трамп мог действительно оценить эту работу.

"Я абсолютно уверен, что мистер Трамп мог бы прекрасно представить себя в роли современного Иисуса, — сказал он. — Я почти уверен: он твердо убежден, что делает правильно".

Как ни странно, сам Трамп заявил в прошлом месяце на борту президентского самолета:

"Не думаю, что есть что-то способное, что может привести меня на небеса. Думаю, я туда не попаду. […] Я не уверен, что смогу попасть на небеса".

Другой вопрос, можно ли выставить эту работу в США... По данным галереи, она уже продана "всемирно известному" европейскому коллекционеру, имя которого не разглашается".

Скульптуру "Святой грешник" можно будет увидеть в Базеле до середины ноября.

