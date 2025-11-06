logo

Страшную скульптуру Дональда Трампа в тюремной робе представили на кресте (ФОТО)

Британский художник Мейсон Сторм "распял" Дональда Трампа

6 ноября 2025, 17:54
Гиперреалистичная скульптура, изображающая Дональда Трампа, распятого на белом кресте в оранжевой тюремной робе, была выставлена ​​в Базельской художественной галерее в Швейцарии, спустя несколько недель после того, как ее премьера возле Центрального вокзала Базеля была отложена из-за опасений общественного недовольства, передает Euronews.

Работа под названием "Святой или грешник" принадлежит британскому художнику Мейсону Сторму, известному своим сатирическим и часто политически заряженным творчеством. Как и Бэнкси, он культивирует анонимность, надевая маски и балаклавы.

Здесь Сторм играет на дихотомии вертикального распятия и горизонтальной тележки для смертной казни, создавая провокационное пространство, где религия и политика смешиваются, чтобы задать вопрос, заслуживает ли действующий президент США рая или смертельной инъекции.

Страшную скульптуру Дональда Трампа в тюремной робе представили на кресте (ФОТО) - фото 2
Страшную скульптуру Дональда Трампа в тюремной робе представили на кресте (ФОТО) - фото 2

Скульптура страшно реалистичная, захватывающая Конрада Брезника, владельца галереи Gleis 4.

"Видно каждая морщинка, кожа настолько реалистичная, что это действительно беспокоит", — сказал он агентству AFP.

По мнению Брезника, Трамп мог действительно оценить эту работу.

"Я абсолютно уверен, что мистер Трамп мог бы прекрасно представить себя в роли современного Иисуса, — сказал он. — Я почти уверен: он твердо убежден, что делает правильно".

Как ни странно, сам Трамп заявил в прошлом месяце на борту президентского самолета:

"Не думаю, что есть что-то способное, что может привести меня на небеса. Думаю, я туда не попаду. […] Я не уверен, что смогу попасть на небеса".

Другой вопрос, можно ли выставить эту работу в США... По данным галереи, она уже продана "всемирно известному" европейскому коллекционеру, имя которого не разглашается".

Скульптуру "Святой грешник" можно будет увидеть в Базеле до середины ноября.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фото Дональда Трампа заметили загадочное выпячивание на ноге, которое вызвало слухи о катетере для мочи для президента США.



